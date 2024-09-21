國民黨團「2758提案」避談台灣 陳俐甫曝關鍵：「重返」很危險

台灣教授協會會長陳俐甫。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/21 19:14

〔記者方瑋立／台北報導〕「聯大第2758號決議不涉台灣」已成美、澳、荷等國共識，國民黨20日於立法院提案主張「中華民國重返聯合國」，學者陳俐甫今（21日）受訪批評，國民黨只想閃躲為台灣表態的機會，避免被中國的「主人們」懲罰。他指出，2758決議雖未提及台灣或中華民國，卻有明文記載「驅逐蔣介石的代表」，國民黨即是蔣介石代表，台灣人民應提防其「重返」聯合國論述，否則恐讓中共騙術得逞。

台灣制憲基金會、台灣教授協會等民團今（21日）共同舉辦「2024國家正常化研討會」，廣邀各界專家學者，分三場次探討「國軍正常化」、「空間轉型正義」及「台灣正名運動」等議題。

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台灣制憲基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇致詞時直指，看國民黨對「2758號決議」的反應和抱著中華民國「神主牌」的態度，就知道國家仍有許多不正常之處，在混亂和欺騙中內耗。

台灣教授協會會長陳俐甫會後受訪表示，國民黨不接受民進黨「中華民國台灣」提案，是不想面對問題的表現，不願意陷入被表態的要求，一旦表態支持「2758決議不涉台」，就會馬上得罪在中國的「主人們」和贊助者並被懲罰，重責被「反分裂國家法」制裁，輕則截斷台商金援。

陳指出，中國長期將2758號決議與一中原則掛勾，解構歷史矇騙國際社會，也曾用此錯誤說法遊說前聯合國秘書長潘基文，直到被歐美等國抗議拆穿。

陳強調，2758決議雖未提及中華民國或台灣，但首要前提就是不能以「中國」名義加入聯合國，更明文記載「立即驅逐非法佔據席位的蔣介石代表」，間接意涵就是蔣介石的代表和繼承人不得入聯。

陳示警，因此台灣人民應該警覺，若再投票給把蔣介石視為總裁、代表和繼承蔣介石、主張「重返」聯合國的國民黨，恐真的落入中共的騙術和圈套，不能加入聯合國。

南臺科大財法所所長羅承宗則指出，國民黨堅持一中史觀框架，如果也將台灣視為優先，支持台灣不屬於中華人民共和國，也是去異求同的好事。然而國民黨卻連總統賴清德延續的社會最大公約數、「中華民國台灣」路線都無法接受，基本上市場就小了。

羅質疑，國民黨逢台灣皆避談，只談中華民國，難道是支持兩個中國？那中華民國跟中華人民共和國之間的關係該如何詮釋？這是閃不掉的問題。他呼籲，國民黨應「面對現實」，認真考察2024年的現況，不要再「超現實的復古」了，復古在現代社會是行不通的。

由台灣制憲基金會等單位共同舉辦的「2024國家正常化研討會」，今日在集思交通部國際會議中心舉行，台灣制憲基金會董事長王美琇於開幕時致詞。（記者叢昌瑾攝）

南臺科大財法所所長羅承宗。（記者方瑋立攝）

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