國民黨造假連署連環爆！網瘋傳翁曉玲「道歉表」：錯怪翁上人了

近日網友更掀起「對翁大立委道歉潮」，還有人製作翁曉玲「道歉表」。（圖翻攝自Threads）

2025/04/29 21:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調積極偵辦罷免綠委幽靈連署案，民進黨酸國民黨立委翁曉玲去年修《選罷法》98-2條宣稱要「嚴懲造假連署」，如今卻迴力鏢打到自己人。網友更掀起「對翁大立委道歉潮」，還有人製作翁曉玲「道歉表」，酸先前都誤會翁曉玲，如今來看她根本是先知，堪稱國民黨「一級爆破士」，嘲諷意味十足。

翁曉玲、吳宗憲等藍委提出選罷法98-2條修正案，去年12月三讀通過，今年2月18日公布，其中增訂「未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金」。如今國民黨動用黨內青年軍對綠委發動報復性罷免，死亡連署狀況頻傳遭查，國民黨台南、台北、新北、基隆等黨部最近遭搜索、相關人員被約談甚至羈押，綠營忍不住酸翁曉玲等人當初草率修法反倒害了自己人。

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此外，網上出現不少過去曾批評過翁曉玲的人紛紛向她「道歉」，PTT上就有鄉民發文「對不起，翁上人，當初以為妳是個沒有料、亂修法律，只想違憲擴權的沒料不分區。沒想到妳才是藏最深的，比被老美認證的線人朱保護還藏的深。一個98-2，把老K台北、宜蘭、台南、高雄地方黨部都給用殘了！還把老K的大金主黃呂給送去關。妳是光、妳是電，偉災翁上人，比起那個玄天上帝，上人稱號當之無愧。」

還有人特別製作翁曉玲「道歉表」供大家套用轉發，上頭列出4個道歉原因可勾選，分別為「我被媒體帶風向了」、「忽略她毀滅國民黨的決心」、「看不懂翁上人原來是臥底」、「對於一級爆破士沒禮貌」，最後還註明「本人在此向翁曉玲道歉，並保證未來會尊中她法學博士的學歷」，酸度爆表。至於道歉表上提到的「一級爆破士」，原本是鄉民拿來酸時常在政論節目不慎爆自己人猛料的國民黨北市議員鍾小平。

而今天下午國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉造假連署遭羈押禁見，資深媒體人周玉蔻隨即在臉書轉發消息，搬出翁曉玲通過選罷法98-2條後所說的話，要網友們「再恭讀一遍」。當時翁曉玲撂話：「我在這裡要警告那些打算大抄特抄，連署造假的罷免團體，不要以為偽造連署會沒有事。這次通過的選罷法98條之2，已經增加了偽造連署的罰則。未來只要有連署假冒的相關的人士，都會處罰5年以下的有期徒刑拘役和併科100萬元以下的罰金，同時也可能會違反個資法相關的規定。」

「這些犯罪行為，他的法律追溯期都是20年，請大家不要以身試法挑戰法律的界限。最後本席要再次強調，這次修選罷法最重要的目的，就是要防止過往的假連署、死人連署、抄錄名冊等等這些弊端。這是對於保障、符合我們現在的投票制度，是非常重要的一個決定。希望大家都應該要支持這樣的良善制度。」

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