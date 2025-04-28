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    以為只有這樣嗎？罷傅連署突破2萬6 八炯預告送件當天有更大驚喜！

    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2025/04/28 16:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的民團「微光花蓮」今天（28日）宣布第二階段連署書突破26000份，超過安全門檻，讓不少響應大罷免行動的民眾為之振奮。罷傅號召人、反共網紅「八炯」溫子渝稍早在社群賣起關子，預告罷傅案二階連署書送件當天「會有更大的驚喜」！

    罷免傅崐萁二階連署進入最後衝刺階段，雖然日前傳出連署格式錯誤，有數千份要重簽，但發現出錯後才過2個多禮拜，「微光花蓮」團隊今天中午在官網上宣布二階段連署書突破26000份，超過安全門檻130%達到134%，感謝每一位勇敢的花蓮人挺身站出來。

    今下午八炯在Threads上發文，「正式官宣罷免傅崐萁破安全門檻2萬6，只有這樣嗎？送件當天會有更大的驚喜！趁還有幾天的時間，大家快來衝高這個驚喜吧！」他還透露，今晚他將與饒舌歌手「閩南狼」陳柏源合作推出新歌「我是館長」，「這首歌肯定是『大黃標』，請大家敬請期待！」

    網友紛紛表示，「總算啊！打大Boss的過程真的是高潮迭起……這場榮光再現的仗才打一半，一定要讓超高罷免票數帶來真正的榮光花蓮！」、「我準備好明年跨年到花蓮呼吸民主空氣以及看第一道曙光」、「花蓮加油，一起迎接勝利」、「如果真的過了，我要去花蓮找朋友慶祝！」、「比預期中還要多！花蓮人讚啦！」、「大家要記得投票也要站出來！」

    雖然罷傅二階連署已衝破安全門檻，但「微光花蓮」團隊仍呼籲花蓮人繼續勇敢的超標下去，連署據點吉安罷免總部、花蓮石來運轉連署站將會持續收件到30日，預計會在本週末送件。

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