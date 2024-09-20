嘆死刑合憲層層路障 朱立倫：國民黨團將修法完善死刑制度

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2024/09/20 22:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對今日憲法法庭宣判結果，國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文評論指出，死刑雖然合憲並留在白紙黑字的法條上，但是將來個案要判死層層路障，困難重重。

朱立倫表示，身為黨主席，他要代表國民黨重申充分體察人民對死刑制度的價值立場，一定會與大多數民眾站在一起，而且死刑制度有許多方方面面，應由代表民意的立法院來做出決策，而非大法官們可以擅專，他將請立法院國民黨團針對本次憲法判決展開研究，儘速提出法案，完善死刑制度。

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朱立倫並向賴清德總統喊話，賴清德才剛提名司法院正副院長及大法官們，多人表態支持廢死，是否表示他們連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重？或是將來還打算翻案？賴清德作為民選總統，行使提名權，不可以推卸責任，應該明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代，未來國民黨團必定代表民意嚴格行使同意權，確保公平正義。

朱立倫認為，憲法法庭提出「死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求等限制」，分別設下了實質面與程序面的路障，影響鉅大，實質罪名都要涉及故意殺人，才能合法判處死刑，那麼現行嚴重的毒品犯罪呢？連續強盜強姦婦女呢？這些犯罪的流毒之廣，受害之深完全不足以判死？

朱立倫並指出，程序上各級法院合議庭沒有一致決，第三審缺乏強制辯護，犯罪人有精神障礙問題，都不能判死，只怕引起司法實務上不斷爭議，例如現在死刑案件第一審都必定由國民法官與職業法官合議，國民法官還是司法院力推的重大改革，若一審代表社會的國民法官與代表專業的職業法官都判死，卻被上訴審合議庭的一位職業法官反對而推翻，豈可謂是合理？精障鑑定連什麼成立精障疾病，專業上都乏共識，這點在嘉義鉄道殺警案看的很清楚，日後很大機率精障辯護將成為免死金牌，就如同國外主張insanity（精神錯亂）。

朱立倫進一步指出，更嚴重而立即的難題是，目前37名死刑犯幾乎人人都可請求再審或非常上訴，按照法務部現行規定，這也等於這些人在可預見未來都不可能被執行，把這些人當年的犯罪行為攤開來看看，這樣對被害人及其家屬公平嗎？

朱立倫表示，這項釋憲案不僅否定司法制度嚴謹性，設下一道又一道的判死路障，將來職司審判的個別法官，如何會不知道司法當權者意向，還有多少人會自找麻煩？只要有法官這樣心態，判死就很難出現一致決，也就廢死了！

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