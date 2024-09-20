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宴請綠委關切總預算案 賴清德：期待朝野擴大合作

總統暨民進黨主席賴清德晚間邀請黨籍立委餐敘，總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰亦陪同出席。（記者方賓照攝）

總統暨民進黨主席賴清德晚間邀請黨籍立委餐敘，總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰亦陪同出席。（記者方賓照攝）

2024/09/20 21:39

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期今（20日）開議，藍白陣營挾人數優勢封殺明年度總預算案，總統暨民進黨主席賴清德晚間邀請黨籍立委餐敘。據轉述，賴清德關心明年度總預算案，強調要透過強大論述能力，向社會把道理說清楚；賴清德也期待朝野能擴大合作，各黨對內可以競爭、但對外必須團結。

新會期拉開序幕，賴清德今晚於台北福華大飯店宴請黨團成員，總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君亦陪同出席，餐敘約進行一個多小時。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪轉述，賴清德過去擔任立委時期是最強幹事長，當然會強化與立院黨團溝通。賴觀察到，藍白合作越來越緊密，民進黨對此態勢有所預期，也要隨時嚴陣以待、全力以赴。

吳思瑤提到，賴清德也關注中國鎖定、介入台灣內政，很多作為越來越無孔不入，民進黨團做為替民意說話的戰隊，絕對要戰戰兢兢，從上會期的不可預測性，經過一個會期的磨合後，應該要有所因應和防範。賴期勉，「只要站在社會民意的一方、為公理正義講話，絕對能持續獲得人民肯定跟支持」。

至於藍白聯手封殺總預算案一事，吳思瑤表示，賴清德關心此事，也認為這很罕見，但賴強調要透過強大論述能力，把道理說清楚講明白，將每一份國家預算所支所需及合理性向國人清楚報告，只要把國家人民擺第一，道理說清楚，社會都會理解，也讓在野黨非理性杯葛受到更嚴厲批判。

吳思瑤說，賴清德對總預算非常了解，最大宗的預算就是社福經費，接續是經濟發展預算及國防預算等。賴多次重申，國家和人民的利益遠大於政黨及個人，只要跟社會民意站在一起，再艱難的國會生態，都能關關難過關關過。

吳思瑤提到，賴清德也期待朝野擴大合作，各黨在內政上可以競爭，用福國利民的各項政策來比拚，但對於國防外交等涉外事務一定要團結合作；賴期待，台灣的政黨之間能夠既競爭又合作，因為國家只有一個，各政黨對內可以競爭、對外一定要團結，也相信民意會讓國家在正向道路上前行。

此外，吳思瑤說明，針對總預算案被退回程序委員會，民進黨團已行文給立法院長韓國瑜，懇請韓召集朝野協商，協調化解此事。

總統暨民進黨主席賴清德今晚邀請黨團成員餐敘，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤出席。（記者方賓照攝）

總統暨民進黨主席賴清德今晚邀請黨團成員餐敘，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤出席。（記者方賓照攝）

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