邱泰源爆「總統打電話罵環境部長」 政院人士斥炒作：內閣求好心切

衛福部長邱泰源（圖）爆「總統打電話罵環境部長」 政院人士緩頰是內閣求好心切。（資料照）

2024/09/21 16:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣醫療院所是碳排和用電大戶，衛福部長邱泰源今（21）日出席活動指出，賴清德曾「致電罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。政院人士緩頰，邱泰源的談話是強調整個內閣團隊的施政效率以及求好心切。

政院人士表示，跨部會間針對彼此相關的政策，溝通與對話都是常有的事，這些交流與調整的互動過程，也是AI行動內閣積極任事、快速溝通的施政特色，邱泰源的談話是強調整個內閣團隊的施政效率以及求好心切，因此應該用正面的態度去觀察，而不是用負面批評的角度去看待。既無關所謂的負面批評，當然也沒有炒作的意義。

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政院人士指出，針對涉及跨部會的減碳政策執行狀況，目前政院也設有跨部會的協調機制，在醫療院所部分，環境部已和經濟部、金管會展開合作，導入保險基金資金來幫助醫療院所進行深度節能；除此之外，對於各產業的減碳措施，例如節能或淨零建築等，都是政府淨零轉型的重要工作項目，各部會也將積極協助業者來進行。

邱泰源今天出席「台灣醫務管理學會年會」時表示，賴清德總統曾「致電罵了環境部長」，因為環境部沒給予醫療院所足夠資源執行減碳，邱泰源指出，為此環境部正研擬支持醫療機構減碳的方法，但仍無碳費撥款的計畫，未來會爭取碳費協助醫療機構減碳。

彭啓明：總統有致電關心

彭啓明回應證實，賴總統看到新聞提到台大醫院、榮總、三總一年電費好幾億，沒別的經費再致力節能減碳，確實有致電關心，所以環境部因此跟經濟部、金管會展開合作，導入保險基金資金助醫療院所深度節能。

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