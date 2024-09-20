民眾黨高雄戶外開講湧千人 全場小草高喊「柯文哲無罪」

民眾黨高雄戶外開講今晚登場，湧入上千人。（記者葛祐豪攝）

2024/09/20 21:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨戶外開講「為司法公義站出來」高雄場，今晚6點半在五甲龍成宮廟埕登場，現場湧入上千人，全場高喊「柯文哲無罪」、「程序要正義，司法要公平」。

晚間6點半起，包括台北市議員林珍羽、昔日「挺韓五虎將」陳清茂、媒體人楊文嘉、毛嘉慶、前立委蔡壁如、民眾黨中央委員林富男、立委林國成、立委張啓楷、民眾黨祕書長周榆修、立委黃國昌陸續登場。

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晚會一開場，全場高喊「程序要正義，司法要公平」；陳清茂也帶領小草們高喊「柯文哲無罪」，氣氛熱烈。

蔡壁如致詞說，今天柯主席在看守所，在這裡為他祈禱，希望他身體健康，司法釐清真相還他清白，平安歸來。

蔡壁如也提到，她在中秋節辦了祈禱活動，卻被政論節目說是邪教；對於邪惡的人，第一時間要提告，不容許胡說八道、不容許拿清朝的劍斬明朝的官。

民眾黨中央委員林富男則向在場民眾保證，柯文哲在看守所期間， 民眾黨會平穩持續的運作，絕對團結一致支持柯文哲。

立委張啓楷指出，「謝龍介、蔡正元、郭正亮，都替我們說話」，偵查不公開變成偵查全公開，連檢察官論壇都有不平之鳴。他說，這會期法務部、NCC的預算要好好審！立委林國成也問在場小草，「總統府的預算要不要刪」，全場高呼「要！」

民眾黨祕書長周榆修說，現在對抗的是賴清德的新威權，民眾黨不會被見縫插針。

壓軸登場的黃國昌批評民進黨控制媒體、操控檢調，用粗暴、離譜手法對柯文哲展開無情追殺；他相信團隊會愈走愈茁壯，台灣民眾黨不再是柯文哲一人政黨，因為民眾黨身後有愈來愈多人，會迎接柯文哲回來，繼續帶領大家。

黃國昌也感謝今晚參加的民眾，面對新黨國體制怪獸，相信大家未來能改變台灣，讓台灣更美好、更公平；最後在全場高唱「小草」歌曲中結束活動。

蔡璧如祈禱柯文哲身體健康，司法還他清白，平安歸來。（記者葛祐豪攝）

立委黃國昌批評民進黨控制媒體、操控檢調。（記者葛祐豪攝）

全場高唱「小草」，結束活動。（記者葛祐豪攝）

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