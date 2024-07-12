「立委赴中納管」9案被藍白封殺 綠委吳秉叡爆氣嗆黃國昌給理由

立法院本會期延會進入尾聲，民進黨團於今（12）日院會提議增列報告事項，包括攸關立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」共10案，民眾黨團則提議將其中的9項提案退回程序委員會，藍白最後以席次優勢封殺成功。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 15:19

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院本會期延會進入尾聲，民進黨團於今（12）日院會提議增列報告事項，包括攸關立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」共10案，民眾黨團則提議將其中的9項提案退回程序委員會，藍白最後以席次優勢封殺成功。朝野爆發激烈口角，民進黨立委吳秉叡走向民眾黨團總召黃國昌座位後拍桌痛斥，要求黃給退案理由。

民進黨立委沈伯洋今年4月起提出「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，將立委、直轄市以及縣市議員等人納入國安管制人員範圍，需取得主管機關許可始得赴中國；國安管制人員與中港澳特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容。相關提案屢在程序委員會即遭藍白擋下。

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根據民進黨團今天提議增列報告事項，自第二案到第十一案皆為黨籍立委所提「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，民眾黨團於第三案至第十一案皆提議退回程序委員會。經表決，藍白兩黨立委挾席次多數，連續將前述9案退回程序委員會。

提案的吳秉叡當場暴怒，直衝民眾黨團座位後痛斥，「退什麼案子，要給個理由吧」；其他綠委亦紛紛嗆聲，「黃國昌不要躲」、「為什麼要擋」、「當傅崐萁打手」。

民眾黨立委林國成不滿說「指我幹嘛」，吳秉叡則反嗆「不能指你嗎？民眾黨要給理由」。一旁的民進黨團副書記長陳秀寳及民進黨立委何欣純見雙方火氣升溫，急忙上前勸架，就連一直坐在座位上的黃國昌也招手緩頰；主持院會的立法院長韓國瑜則呼籲，各黨團幹部約束黨團成員。

民進黨團於今（12）日院會提議增列報告事項，包括攸關立委赴中納管的「兩岸人民關係條例修正草案」共10案，民眾黨團則提議將其中的9項提案退回程序委員會，藍白最後以席次優勢封殺成功。（記者羅沛德攝）

民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（記者羅沛德攝）

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