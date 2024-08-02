陳亭妃跨選區勘災 郭國文：為收割重複會勘 浪費行政量能

郭國文呼籲，希望其他選區的立委別為了收割，而重複會勘、浪費行政量能。（郭國文辦公室提供）

2024/08/02 23:41

〔記者陳政宇／台北報導〕下屆台南市長民進黨黨內提名之爭白熱化，民進黨立委陳亭妃日前赴同黨籍立委郭國文選區，會勘凱米颱風受災地點，並於今（2日）發布新聞稿說明成果。郭國文雖未點名，但語帶不滿地說，盼其他選區立委別在自己背後做一樣的事，為了收割而重複會勘，是浪費行政量能。

陳亭妃今透過新聞稿表示，她在台南市議員李偉智通報時，就已要求水利署緊急以消坡塊協助，雨一停馬上進行灌漿，災後也火速偕同相關單位進行聯合會勘，會中決議將此400米掏空堤防區段進行全面重建工程，總經費達6000萬元，要求明年汛期來臨前全面完工。

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「無法理解重複會勘的意義」，郭國文在臉書發文指出，他身為台南第二選區選出的立委，對於選民有一定的責任，因此在颱風過後的第一個工作天，就邀請相關單位南下會勘需要加強的水利設施。相隔一天，其他選區的立委硬是要在一樣的點，舉辦一樣的會勘，也得到行政單位一樣的回應。

郭國文質疑，這樣的意義到底何在？為什麼要讓行政單位浪費一天，看昨天才剛來過的地方。難道只是方便到時候收割，甚至在預算還沒核准前，就先發新聞稿說自己成功爭取？

郭國文強調，第二選區已經有人顧了，希望其他人可以不要為了收割而重複會勘，浪費行政能量，不用跟在他背後做一樣的事。郭並分享，他於7月30日邀集相關單位會勘曾文溪六分寮堤防的公文。

對此，有意爭取台南市長提名的民進黨立委林俊憲留言說，行政單位參加一次會勘，需要很多事前準備跟人力，災後復原階段，不應該浪費他們的時間才對。郭國文則回覆，真的不需要做浪費時間、浪費資源的事。

郭國文說，他於7月30日就邀集相關單位會勘曾文溪六分寮堤防，但相隔一天，其他選區的立委硬是要舉辦一樣的會勘。（郭國文辦公室提供）

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