林俊憲喊話別退黨 陳亭妃：永遠都是民進黨、大家都是賴系

民進黨立委陳亭妃31日出席民進黨中執會。（記者塗建榮攝）

2024/07/31 15:00

〔記者陳昀／台北報導〕台南市長潛在候選人林俊憲、陳亭妃、王定宇，今宣誓就任中常委，被視為市長前哨戰提前開打。對於林俊憲喊話未來別退黨，陳亭妃下午受訪表示，現在好像有人故意放話，但她永遠都是民進黨，大家都是賴系，所有中常委都是，怎麼讓台灣更好，大家的目標非常一致；她也否認正國會掌門人林佳龍要她重回派系的傳聞。

對於陳亭妃自稱從眼神就能看出她是「賴系」，林俊憲稍早受訪表示，如果大家突然都是賴系的話，那很好啊，大家要支持總統暨民進黨主席賴清德，要尊重民進黨的決議、黨綱，不要再跑票、脫黨，希望大家團結。

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陳亭妃隨後被問及此事回應，現在好像有人故意放話，但她永遠都是民進黨，她要為台南爭取最大支持，就像賴清德過去當台南市長時一樣，都要獲得藍綠白支持，誰能夠突破才是最重要，她有絕對信心吸取最大能量。

陳亭妃說，大家都希望依照體制來走，希望縣市首長候選人都能選出最強的，這是共同方向。她說，大家對她有期許、加油，她會繼續勇往直前，而她扎根6、7年，大家都有看到她的經營。

外傳外交部長林佳龍招手要她回正國會，陳亭妃表示，她第一時間就澄清沒有這件事，正國會對她來說永遠都是感情，17年的感情就是難以割捨的兄弟姐妹，但更重要的是大步向前、看見未來，如何為台灣創造更好的發展，讓台灣人民更有信心，這才是共同努力目標。

至於自稱自己是賴系？陳亭妃表示，大家都很關心未來中常會的發展，她也不是第一次當常委，不論是前總統蔡英文還是賴清德擔任主席，都是支持黨的政策，且希望為台灣這塊土地、為民進黨做更好發聲，「大家都是賴系，所有中常委都是，怎麼讓台灣更好，大家的目標非常一致。」

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