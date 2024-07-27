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陳亭妃盼放寬泡水車標準 籲加碼補助、淹水慰問金

台南淹水嚴重，立委陳亭妃呼籲台南市政府比照高雄市政府，加碼泡水車補助、淹水慰問金。（陳亭妃提供）

台南淹水嚴重，立委陳亭妃呼籲台南市政府比照高雄市政府，加碼泡水車補助、淹水慰問金。（陳亭妃提供）

2024/07/27 12:52

〔記者王姝琇／台南報導〕凱米颱風已遠離，但颱風尾帶來的豐沛雨量狂炸南台灣，再加上滿潮，台南多處傳出嚴重淹水災情。立委陳亭妃呼籲台南市政府加碼泡水車補助、淹水慰問金。

雨彈狂炸南台灣造成災情，中央允諾全國淹水50公分以上民眾每戶補助2萬元，50公分以下中低收入戶，每戶補助從5千加碼到1萬元。高雄市政府另針對淹水50公分以上住戶加碼核發1.5萬元慰問金，泡水車若檢附維修收據證明，汽車最高補助2萬元、機車慰助金最高補助2千元。

對此，陳亭妃呼籲南市府針對泡水車救慰助金補助，能比照高雄市政府辦理。而台南市僅發給淹水50公分以上住戶5千元，陳亭妃疾呼，淹水20公分以上的住戶也應發給慰問金，以撫慰災民。

陳亭妃表示，從補助標準出現之後，里長及民眾就不斷反應，只要淹水20公分，傢俱差不多全毀，而且水淹到半樓高的住戶也大有人在，希望政府能放寬補助標準，讓民眾可以感受政府陪著所有受災居民一起重建家園。

陳亭妃指出，台南豪雨成災財損慘重，隔壁高雄市馬上推出泡水汽、機車慰助金，但台南市卻尚未見到有關泡水車輛的補助政策。陳亭妃強調，民眾遭受淹水之苦，還導致身家財產損失慘重，呼籲台南市政府苦民所苦，比照高雄市加發泡水汽、機車補助，以體恤民情，真正照顧市民。

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