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台南安定港南里上游2缺口 民怨遇大雨秒變「水上」

立委陳亭妃（右2）邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

立委陳亭妃（右2）邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

2024/07/30 13:29

〔記者劉婉君／台南報導〕凱米颱風帶來驚人雨量，造成台南市安定區港口、港南里、港尾里部分道路淹水達50至60公分，部分低窪地區住家也淹水，當地居民抱怨，當時外水位太高，抽水站抽取的水有限，相較之下就像「用吸管在吸水」，緩不濟急，且上游2處缺口，水從缺口灌進來，導致里內淹水，家住港口、港南里的民眾，秒變成住「水上」、「水裡」。

居民與當地里長陳情後，立委陳亭妃今（30）日邀集水利署第六河川分署、台南市水利局等單位前往會勘。水利局表示，根據中央氣象署的資料，25日當天安定區的降兩量達469亳米，超過200年重現期，26日也有267亳米的降雨量，約10年重現期，加上大潮，導致抽水量排能量不足，而上游安順寮排水再往東側北邊有開口，水灌進領寄社區再流進港口等聚落。

水利局指出，應急部分，目前已先進行加設水門的設計，待完成提報程序後即可發包；長期則規劃延伸市道178排水箱涵至安定路，新設抽水站體，排除箱涵逕流，但因經費初估將近2億3000萬元，尚須向中央爭取經費。

陳亭妃表示，市府就水門部分盡快先處理，長期將協助爭取新設抽水站的經費。

隨後，一行人也前往大內區大內橋會勘，石湖里長表示，凱米颱台襲台期間，降雨及曾文水庫調節性放水，曾文溪水位高漲，溪水一度僅差1.5公尺就要淹過堤防，令居民心驚驚，希望能墊高堤防。

第六河川分署分署長謝明昌表示，曾文溪堤防為100年保護標準，強度足夠，會針對地方希望加高堤防的要求進行研究。

陳亭妃說，當地為曾文水庫放水直接衝擊的地方，瞬間增加的水量令居民擔心，希望相關單位檢討堤防高度是否足夠。

立委陳亭妃（左）邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

立委陳亭妃（左）邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

立委陳亭妃邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

立委陳亭妃邀集相關單位會勘台南安定及大內排水問題。（記者劉婉君攝）

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