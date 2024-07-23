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挺陳亭妃！台中2正國會議員變動 「龍系議員」盛極而衰？

民進黨台中派系競合，因陳亭妃選中常委事件，牽動正國會台中敏感神經。（資料照）

民進黨台中派系競合，因陳亭妃選中常委事件，牽動正國會台中敏感神經。（資料照）

2024/07/23 09:16

〔記者唐在馨／台中報導〕台中2位資深重量級議員在本次民進黨全國黨務改選中，因不同原因投給被正國會除名的陳亭妃系統，曾在台中擁有超過十餘位議員的最大派系，目前只剩下八人，一旦二人再跟正國會「分手」，曾因林佳龍當市長而形成的「龍系議員」恐將成為台中綠營「最小派」。

台中民進黨派系分合，在近十年前林佳龍參選市長時，他和蔡其昌的初選時，黨內高達十餘位議員支持他，當時政黨有所謂新潮系以及非新潮流系的競爭之說，而林佳龍當選市長後，所謂的「龍系議員」更是陣容強大。

不過，在林佳龍當上市長後，因為施政理念等互動因素，過去因為游錫堃曾任省議員，在中部著力頗深而和游系（也就是後來的正國會）友好的議員，紛紛離去而形成後來的英派，當時成員包括陳淑華、邱素貞、翁美春、吳敏濟等人，而目前英派在台中共有六位議員。

而另一方面，蔡其昌在初選輸給林佳龍後，也以立法院副院長的身份經營基層，這也導致原本屬於親林佳龍系統的楊典忠以及鄭功進也轉投「昌派」，目前也都配合新潮流系運作，新系本屆共有十人當選。

至於林佳龍系統，雖然他也在多區試圖攻城掠地，並希望以新人子弟兵取代選區老將，但本屆共當選八人，成果不大但維持基本實力，已無法再坐擁台中最大派，政壇人士觀察，目前何文海被除名，但仍未和正國會撕破臉，強調以民進黨共同立場繼續監督市府，正國會台中操盤手仍強調彼此在議事上有合作空間，但另一位投給何文海的議員未來如何互動？正國會一旦只剩六人運作，不但會變成綠營「台中最小派」，恐怕也是從游系到龍系之後人數最少的一次，如何整合？值得觀察。

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