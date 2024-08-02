彭振聲否認曾說「柯文哲簽京華城案」 簡舒培：內容都是彭向我說的

議員簡舒培（圖）今晚受訪說，彭振聲若要說她加油添醋，他就必須要說明哪裡加油添醋？（記者塗建榮攝）

2024/08/02 23:37

相關新聞請見︰

京華城案延燒！簡舒培爆：彭振聲不滿此案由柯親自簽字卻背鍋

〔記者楊心慧／台北報導〕京華城案延燒，前台北市副市長彭振聲日前主動聯繫台北市議員，表達願出席京華城專案小組訪談會議且訂8月20日訪談。民進黨台北市議員簡舒培今轉述彭振聲所言，指彭振聲證實柯文哲僅問過京華城案，柯並自己簽核京華城準用都更獎勵；但彭振聲今接受媒體訪問時，表示簡舒培有與他通話，但被加油添醋，還否認說過京華城案由柯自己簽；簡舒培則說，她所說句句屬實、沒加油添醋，彭振聲應該是受到莫名壓力而改口。

請繼續往下閱讀...

簡舒培今下午受訪表示，5月底彭振聲與她聯絡，由於她並非京華城專案小組成員，就給彭振聲京華城小組召集人游淑慧的電話，讓兩人聯繫。國民黨議員游淑慧今證實，彭振聲向簡舒培表達出席台北市議會京華城專案小組會議意願，後來傳訊給她，表達盼出席將案子說明清楚，但彭並未向她提到案子的任何內容。

簡舒培還指出彭決定親自出席將整件事來龍去脈說明清楚、釐清爭議，甚至說柯不曾問過其他案子，唯有京華城不同，保障12萬平方米樓地板面積、符合京華城給柯的陳情書內容，且京華城明明是私人案件卻被列為都更案件，還證實柯當初自己簽核京華城準用都更獎勵、自創容積給20％，當初彭也覺得這項創下先例，應交由市長行政裁量決定。

簡舒培表示，過去她調查此事時，就曾發現非都更案件的京華城拿的比一般市民還高出許多，柯文哲還親自專簽核定20％容積獎勵，但實際上《都市計畫法》第24條沒有容獎依據，這就是不法，到底為何親力親為送給京華城超級大禮，柯文哲至今仍不說明清楚，所有說詞都是避重就輕。

但有媒體報導，彭振聲今稱簡舒培加油添醋，他的原話是到調查小組實話實說就好，沒什麼大不了，沒提過柯文哲自己簽京華城案，只是當初公展時，他納悶該用都更條例哪個條文，後來問才知道都發局先辦過專家研討會，會議結論認為可準用都更容獎，他才說「那是最高首長的行政裁量權」，他也說市府官員不可能私下協助京華城案進到都委會。

簡舒培今晚受訪表示，能夠了解彭振聲現在壓力很大，但他做為當事人最終還是必須要交待京華城整個決策過程，她所轉達的內容都是彭振聲向她說的，也符合她所調閱的資料，彭振聲若要說她加油添醋，他就必須要說明哪裡加油添醋？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法