京華城案延燒！簡舒培爆：彭振聲不滿此案由柯親自簽字卻背鍋

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2024/08/02 17:45

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲日前接受專訪，針對京華城案自爆說法再引爭議，市議會京華城專案小組的調查報告預計8、9月出爐，並將於8月20日加開會議訪談前台北市副市長彭振聲，他也願意親自出席。台北市議員簡舒培今表示，彭振聲不滿背黑鍋，對於柯文哲跟議員的便當會裡面提到彭振聲做PM（專案經理），很不以為然，因此決定親自出面說明。

簡舒培今受訪表示，五月底前台北副市長彭振聲與她聯絡，由於她不是京華城專案小組，就轉由京華城小組召集人游淑慧去聯繫。

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簡舒培認為，彭振聲不想自己背黑鍋，才會決定親自出現將整件事來龍去脈說明清楚，彭振聲甚至說柯文哲不曾問過其他案子，唯有京華城，還詢問他保障12萬平方米樓地板面積，與京華城陳情書的要求相同，且京華城明明是私人案件卻被列為都更案件。

簡舒培指出，過去她也曾爆料京華城種種疑點，包含柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵、自創容積給20％，這件事彭振聲也證實，當初他認為這項是新創，應該給最高權力的市長行政裁量決定，沒想到如今白紙黑字的證據，柯文哲仍還是卸責。

游淑慧受訪表示，彭振聲似乎是先和簡舒培說，他想出席台北市議會京華城專案小組會議，後來親自傳簡訊給她，表達出席意願，希望將案子說明清楚，但並沒有對這個案子再多說什麼。

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