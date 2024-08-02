金門釣客可望回家過父親節 母曝：香灰燒成「8」字祖先保佑預告

胡母說，祖先牌位前香爐上的香已經燃燼，香灰仍連在香腳上，沒有掉下來，彎曲的香灰體呈現阿拉伯數字的「8」，讓她覺得很神奇。（記者吳正庭攝）

2024/08/02 22:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門胡姓釣客滯留中國近5個月，可望在8月7日回家，胡家聞訊開心又激動，胡母更緊鑼密鼓準備動身接人，她說，日前向祖先上香，牌位前的香灰3天來沒有散掉，還捲成像阿拉伯數字的「8」，好像祖先已經預告，兒子會在8月8日前回家過父親節。

立委陳玉珍昨晚透露，接獲中國通知，她準備8月7日陪同家屬到中國泉州，將3月海釣迷航而滯留中國近5個月的胡姓男子帶回金門。消息傳回胡家，一家人開心又激動，胡母更難掩欣喜地說，「這天終於等到了」。

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胡母說，知道7月30日要進行「0214事件」協商後，她出門前還燒香向祖先祈求保佑協商順利，寄盼兒子能盡早回家。下班時看到香爐上的香已經燃燼，香灰竟還連在香腳上，沒有掉下來，彎曲的香灰體呈現阿拉伯數字「8」，讓她覺得很神奇。她說，前晚接到陳玉珍通知，7日要去接人，高興之餘才想到香爐上「8」字香灰，是否就是祖先預告？兒子會在8日前回家共度父親節。

胡母說，得知兒子要回家，她就忙著整理房間，小孫女開心吵著要跟著去接爸爸，左鄰右舍都替胡家高興，送來兩串鞭炮賀喜；媳婦開始準備豬腳麵線和炭火盆，屆時去霉氣。她說，家人準備好7日搭上午9點的小三通船班去泉州，預計當天下午5點30分班船返金。

胡母說，很感謝陸委會、海基會、縣長陳福海與縣府團隊、紅十字會等單位的協助，讓她兒子終於可以回家。感性的胡母一說到尤其要感謝立委陳玉珍，又忍不住哽咽落淚，她說，陳玉珍幾乎每天跟她通電話，報平安，為了她兒子的事，常常穿梭兩岸協調，胡母說，近5個月來，陳玉珍陪著她們度過這段非常煎熬的日子，看著陳這樣辛苦奔波，讓她非常不捨。

得知兒子要回家，胡母忙著整理房間和家務。（讀者提供）

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