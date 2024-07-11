中壢調查站揭牌 調查局長陳白立：強化國安偵查

中壢調查站揭牌。（調查局提供）

2024/07/11 12:33

〔記者陳彩玲／台北報導〕桃園市2014年升格，吸引大量人口移居，城市發展迅速擴張，其中以中壢為核心的南桃園發展迅速，調查局為因應任務需求，3月成立調查局桃園市調查處中壢調查站，昨舉行揭牌儀式。調查局長陳白立表示，將持續強化公、私合作，全力維護國家安全及社會安定。

桃園市調查處原在「機場調查站」下設「中壢組」，僅由7位調查人員負責南桃園100萬人口轄區的調查工作，業務負擔繁重，現有編制無法因應任務需求，有擴充人力、提升位階及任務專業化之必要，今年3月5日將中壢組提升設立「中壢調查站」，掌理中壢、觀音、平鎮、楊梅及新屋地區之調查工作。

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調查局長陳白立表示，感謝新任台北地檢署檢察長王俊力，在擔任調查局局長任內，瞭解設置中壢調查站的必要性而核定設立，同時感謝農田水利署、桃園管理處等單位，無償撥用土地作為興建中壢調查站辦公室，及出租廳舍作為中壢調查站臨時辦公室。

陳白立強調，中壢調查站的設立，不僅是位階的提升，更代表調查局對桃園地區發展的重視，期許桃園市調查處及中壢調查站同仁未來務必落實轄區經營、深耕勤拓，強化公、私合作，全力維護國家安全及社會安定，讓民眾安心。

調查局長陳白立。（資料照）

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