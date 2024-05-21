陳白立調查局長 馮成廉政署長

2024/05/21 05:30

王俊力及莊榮松分別歸建及回任高檢署主任檢察官

〔記者陳彩玲、林慶川／台北報導〕法務部長鄭銘謙昨上任後簽署發布首波人事案，新任調查局長由調查局國家安全維護處長陳白立晉升，廉政署長則由副署長馮成升任；原調查局長王俊力及廉政署長莊榮松將分別歸建及回任高等檢察署主任檢察官。

請繼續往下閱讀...

新任調查局長陳白立五十九歲，調查班卅期結業，歷任國安站秘書、副主任、桃園市調查處國安科長、台北市調查處中山站主任、新竹縣調查站主任、新北市調查處國安副處長及國家安全維護處長。

過去，調查局長大多由調查局內升接任，蔡英文總統八年前上任後，改派任檢察官擔任調查局長，先後有甫卸任法務部長蔡清祥，最高檢察署主任檢察官呂文忠及王俊力出任，賴清德總統上任後，一改先前作法，改內升方式派任調查局長。

陳白立 破獲多起重大共諜案

陳白立長期在國安領域工作且熟稔，去年二月接任國家安全維護處長，隨即面臨即將到來的總統大選，他積極查緝國安案件，其中，反滲透法案件，至今已由檢方起訴廿餘案，有十七人遭法院裁定羈押禁見；此外，他也主導調查局聯合國防部政戰局破獲多起重大共諜案件，創下調查局歷年之最，其中最受矚目的是偵破航特部六○一旅契努克直升機中校正駕駛謝孟書預謀駕機叛逃案件。

調查局長改內升方式派任

陳白立此次獲拔擢出任調查局長，顯見新政府對於國安工作高度重視，而此次是八年後，調查局長一職再度改由調查局內部人員晉升，調查局基層同仁第一時間聽到此消息都相當振奮，並指可有效提振及鼓舞調查局士氣。

馮成 經驗充足協調暢通

此外，新任廉政署長馮成是司法官訓練所卅七期結業，歷任台東、板橋、新北地檢署主任檢察官及襄閱主任檢察官、高檢署智慧財產檢察分署檢察官、警政署政風室主任、廉政署主任秘書，檢察及廉政歷練完整。

馮成擔任廉政署主秘時分別兼任過廉政署中調組長及北調組長，對於聯繫及協助重大弊案偵辦，經驗充足，且處理行政事務與各機關協調暢通，溝通無礙，外界認為，他此次升任署長將繼續讓廉政署業務向前邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法