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二二八遭沒入行李箱、警總查禁刊物！ 權復會7月賠償65件1.5億元

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今日表示，該會7月共通過共65件申請案，總賠償金額近1.5億元。 （資料照）

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今日表示，該會7月共通過共65件申請案，總賠償金額近1.5億元。 （資料照）

2024/07/29 15:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨政府在二二八事件、白恐戒嚴時期以「懲治叛亂條例」恣意逮捕台灣民眾、沒收政治犯財產。威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今日表示，該會7月共通過共65件申請案，總賠償金額近1.5億元。

權利回復基金會26日召開董監事會議，由該會董事長張文貞擔任會議主席，此次通過63件生命或人身自由賠償金申請案件，及2件財產所有權被剝奪之金錢賠償案。

權利回復基金會說明，截至上週為止，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2117件，其中1787件通過賠償、另有51件撤回申請、39件駁回。

另外，財產所有權被剝奪的案件中，目前共已受理249件財產所有權被剝奪案件，13件已通過賠償、42件撤回申請、134件駁回，駁回案件多數為申請人不符申請資格或要件、或依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。

權利回復基金會指出，此次通過的財產所有權被剝奪案件中，有無辜人民於二二八事件期間遭國軍逮捕刑求外，隨身衣物、手錶、行李箱等值錢物品均被強行沒入，另有發行刊物者，遭當時台灣警備總司令部下令全數沒收查禁；此次董事會審議後決定應回復其權利，予以金錢賠償。

基金會統計，就名譽回復證書申請案，累計受理2821件，現已通過2586件，案件通過數超過9成。內政部、法務部、權利回復基金會將於8月31日下午舉行本年度「名譽回復證書頒發典禮」，期以政府角度滌除被害者當年所蒙受的不白之冤。

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