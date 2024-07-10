強化桃園南區國安維護 中壢調查站今揭牌

桃園市長張善政（左二）與調查局長陳白立，今為中壢調查站揭牌。（記者黃政嘉攝）

2024/07/10 18:34

〔記者黃政嘉／桃園報導〕法務部調查局因應桃園南區國安維護任務，今年3月經核定在桃園市調查處下新增中壢調查站，今天由桃園市長張善政與調查局長陳白立進行揭牌儀式。

中壢調查站目前向農水署承租農水署桃園管理處水尾工作站1樓作為辦公地點。中壢調查站隸屬桃園市調查處外勤編制，桃園市調查處外勤單位原由「桃園調查站」及「機場調查站」，綜掌北桃園及南桃園地區調查工作，「機場調查站」原設「航運組」、「產業組」及「中壢組」，轄區含桃園國際機場、蘆竹區、大園區及南桃園中壢。

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為強化地區犯罪調查及國安調查能量，中壢調查站今年3月5日經核定設立，將原本機場調查站中壢組調升位階設置中壢調查站，下設「中壢組」及「平鎮組」，掌理中壢、觀音、平鎮、楊梅及新屋地區的調查業務。

桃園市長張善政表示，從桃園市的角度來講，在中壢能夠成立中壢調查站，對於南桃園的治安絕對是非常有幫助，上任這一年半左右，已經看到調查局在桃園很多斬獲，貢獻非常大，今天正式進駐到水尾工作站是重要的里程碑，桃園市府也在鄰近桃園機場捷運A20站的地方，提供一塊土地，期待將來調查局和法務部趕快編列預算，在該地正式、長久地，把中壢調查站建築建起來。

調查局長陳白立表示，桃園市近年來蓬勃發展，人口持續成長，且呈現年輕化趨勢，整個桃園市調查處的編制，有需要因應大環境，對於國家安全、重大犯罪，以及服務市民，做相應的結構整備。

法務部調查局指出，南桃園工商業發展蓬勃，坐擁全台近7成PCB供應鏈廠商，配合航空城計畫推展，將串聯台灣西部產業廊帶，形塑5G智慧新創經濟重鎮。調查局長期協助企業肅貪業務，未來將與企業保持密切合作，置重防範高科技人才遭境外敵對勢力挖角，確保國內產經安全。

此外，南桃園尤為軍事重點區域，有鑑中共及境外敵對勢力對台攻擊頻密且手法日趨多元，桃園市調查處未來將持續跨域整合、鏈結資源，強化國安友軍聯繫及精進資安防護知能，因應新型態風險挑戰。

調查局長陳白立表示，桃園市調查處的編制，需因應大環境，做相應結構調整。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政表示，中壢調查站對南桃園的治安非常有幫助。（記者黃政嘉攝）

中壢調查站承租農水署桃園管理處水尾工作站1樓，作為辦公地點。（記者黃政嘉攝）

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