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北斗3死火警雙拼透天隔44間房出租 縣府︰未申請將開罰

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

2024/07/30 13:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行今晨大火釀成3死慘劇，針對雙拼透天竟隔出44間房出租一事，對此，縣府建設處強調，建物進行室內裝修的隔間等變更，必須經由建築師簽證提出申請，今天北斗這起火災雙拼透天並未提出申請，將依建築法規予以6萬到30萬元的處分。

縣府建設處指出，今天發生大火的建物，位於北斗鎮都市計畫內，為雙拼透天建物，1998年取得使用執照為1樓店鋪，2、3樓是住宅。針對頂樓加蓋部分，透過google街景圖初步判斷，應該是在2021年增建，並沒有違章的查報紀錄，這部分將請北斗鎮公所依規定查報給縣府，所有權人可以進行意見陳述，如果確認是違章建築就會命所有權人拆除，如果依照容積率可以增建，屋主可以透過補件予以合法。

縣府建設處強調，就算是合法建物，在建物要隔出44間房，因為涉及室內裝修的變更，依照建築法規就是要由建築師來簽證負責再提出申請，因為隔間或是室內裝修的變更，必須符合基本安全的要求，包括最小空間、隔間牆材質，同時並兼顧建築結構的安全要求。而今天北斗發生火災的雙拼建物，並未提出隔間申請，將依建築法規予以6萬到30萬元的處分，所有權人可以補件申請室內裝修變更，如申請未通過就必須拆除。

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔出44間房出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（圖由民眾提供）

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