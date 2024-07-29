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傅崐萁調查權觀念是不務正業思維 林濁水：揭弊非立院正業

民進黨前立委林濁水今接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。（匯流新聞網提供）

民進黨前立委林濁水今接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。（匯流新聞網提供）

2024/07/29 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭訂於8月6日舉行言詞辯論庭。民進黨前立委林濁水今（29）日接受網路節目專訪，提及揭弊並非立法院的正業，但「傅大委員（指國民黨立委傅崐萁）卻把揭弊當成是立院重中之重的正業⋯所以傅大委員整個調查權的觀念，是不務正業的思維。」

林濁水今接受「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，談及大法官釋字585號解釋、國會調查權等議題。他也直言，執政黨都不喜歡國會擴權，所以國民黨執政時，時任總統馬英九也擋國會改革。

「為何調查權需改革？」林濁水表示，兩蔣時代大家都批評，國會議員質詢就是狗吠火車、沒有用，國會立法權根本是國民黨掌控、行政院掌控，所以國會雖號稱為國會，其實是行政院的「立法局」。他說，不管是為罷免或國會改革，朝野大打好幾架，從院會打到委員會，「都是在處理孫中山和蔣介石的遺產。」

林濁水說，調查權已是幾百年老古董，每一個民主國家都有，連被台灣瞧不起的民主國家，菲律賓、韓國也都有。「我們在這邊為調查權大打其架，幾百年前的架拿到現在來打，所以是歷史穿越劇。」這讓他覺得，台灣真是一個「時空錯亂的國家」，晶片製造世界第一，憲政體制卻在演歷史穿越劇。

林濁水指出，國會調查權是為了要了解各種立法資訊、政府各種措施；立法資訊充分，立法品質、預算品質才可以好，對政府監督揭弊才可以發揮，但揭弊不是立院正業，「傅大委員卻把揭弊當成立法院重中之重的正業，那這個就不務正業了，所以傅大委員的整個調查權觀念，是不務正業的思維。」

林濁水認為，兩蔣的惡霸行徑，創造了台灣國會和全世界國會都不一樣的制度，首先當然是沒有調查權，其次就是有複數（委員會）召委，全世界沒有。他形容亂象是：「你們分贓一下，分官封爵大家都有官做，大家都不要吵，不乖的我也不必怕你。」這是在弱化和分化國會議員，但現在藍綠兩黨都不願意改。

此外，林濁水也提及，過去彈劾權是專門設計來打老虎的，小官不管，所以美國國會到現在彈劾，一定是法官、部長、總統，這3個才有資格被彈劾，一般事務官沒有資格被彈劾。但我國監察院比局長小的都在搞，這莫名其妙到極點，小鳥被它打了一大堆，然後說「你看我彈劾了幾千個」，這很可笑。

林濁水諷刺，監院彈劾就是鬧劇，鄭重其事彈劾芝麻基層官員；違法失職也不見得有罪，也不會因此去職，所以這是莫名其妙的鬧劇一樁。正正經經、堂堂皇皇、大張旗鼓、虛張聲勢去搞一個不痛不癢的動作，叫做彈劾。他批評，這根本是假彈劾，彈劾是玩假戲，「外國是要打老虎，監察法把它設計成打蒼蠅。」

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