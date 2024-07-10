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狠批ＫＭＴ噁心死咬憲法不放 曹興誠：講「兩國」才安全！

前聯電董事長曹興誠今日接受網路節目訪問表示，講兩岸是非常危險，因為這是「一個中國」的觀念，國際法沒辦法幫忙，講「兩國」才是安全。 （《中午來開匯》節目提供）

前聯電董事長曹興誠今日接受網路節目訪問表示，講兩岸是非常危險，因為這是「一個中國」的觀念，國際法沒辦法幫忙，講「兩國」才是安全。 （《中午來開匯》節目提供）

2024/07/10 16:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，前聯電董事長曹興誠今（10日）接受《中午來開匯》節目訪問直指，講兩岸是非常危險，因為這是「一個中國」的觀念，國際法沒辦法幫忙，講「兩國」才是安全。

曹興誠表示，賴清德總統講「兩國」是正確的，如果講「兩岸」是矮化台灣。國民黨令人噁心討厭的地方，就是「中華民國憲法」老早要扔掉，應該要進行修憲，卻死咬著憲法不放。

曹興誠示警，台灣若被中共拿下來，中國不會替老百姓帶來經濟繁榮，對中共而言，「老百姓都是沒用的東西，要清除掉、留島不留人，這不是我亂講，是對岸講的！」

「中共一直覬覦台灣，目的是要與美國爭霸！」曹興誠表示，中共會傾全力吞併台灣，將台灣轉變為軍事基地，解放軍到台灣後將對所有台灣人「再教育」，但多數台灣人現在連這點都看不清楚。

曹興誠談及，他不會稱中共為「中國」，要叫他們「三河流域」，因為那個區域，過去3千年沒有任何一個國家叫「中國」，過去所有帝國都是專制獨裁，特質就是暴力及謊言。

曹興誠質疑，明明台灣已經是獨立國家，卻不可以講出事實，中共依然指鹿為馬。「你要聽趙高的指鹿為馬嗎？我們現在是要做趙高的子民嗎？趙高的跟屁蟲嗎？」

曹興誠說，中共通過22條懲治台灣人民的新規，這些公然恐嚇威脅是「非正式宣戰」。中國的陽謀很明顯，每天軍機繞台，想要把台灣併吞下來，台灣面臨生死存亡威脅，大家應該要同仇敵慨。

曹興誠痛批，立法院國民黨團總召傅崐萁選後不去見賴清德，總統就職典禮也不參加，卻跑去北京「朝拜」中國政協主席王滬寧，回來後開始修法進行國會擴權。這些形同戰爭的行為，完全無視於國防，「中共要顛覆我們，要瞭解這個嚴正性」。

主持人黃光芹質疑，是否有具體事證，可證實在野黨等同中共同路人？曹興誠回應，「人家都把台灣主權沒收了，還需要事證嗎」？跑去中國，回來就擴權，瓜田李下連這個都不懂嗎？

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