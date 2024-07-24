北市午後風雨增強 蔣萬安籲民眾不要冒險外出

台北市長蔣萬安（右）24日視察磺港溪護岸，及步道整建工程防颱整備情形。（記者塗建榮攝）

2024/07/24 17:49

〔記者林承鴻／台北報導〕強颱凱米暴風圈籠罩台灣，台北市長蔣萬安今（24日）下午視察基隆河三腳渡堤外停車場車輛及設備疏散情形，他說去年開始實施水門只出不進後，民眾自主性提高，拖吊車輛數減少。他呼籲民眾不要冒險外出，提醒市府團隊和市民一定要嚴陣以待。

蔣萬安下午陸續視察視察磺港溪再造C段護岸及步道整建工程、奇岩抽水站及三腳渡堤外停車場車輛及設備疏散情形，晚間7點將在台北市災害應變中心召開凱米颱風第3次工作會報，明天是否會再放一天颱風假，將在晚上8點宣布。

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蔣萬安在三腳渡堤防聽取市府團隊簡報，他關心基隆河水位上漲，三腳渡堤外停車場是否會淹沒。市府人員表示三腳渡停車場已墊高改善，不過周邊草皮和道路仍會有水蔓延。市府人員也說三腳渡4個停車場昨天下午4點時滯留200多輛車，到8點剩機車19輛、汽車12輛，最後實際拖吊只有汽車4輛、機車5輛。

蔣萬安說從上午防颱準備會議之後安排各項視察，最重要的是實際到現場去看，才能確認各局處包含交通、建管、水利、大地處各項整備工作是不是有落實。他說雖然上午大家對風勢、雨勢的感受沒有預期那麼大，但下午開始明顯感受到風雨增強，提醒市府團隊和市民一定要嚴陣以待。

蔣萬安說去年實施水門只出不進之後，民眾自主性提高，都會在時限內把車子移走，執行強制拖吊也有一定的效果。下午到磺港溪瞭解施工進度及各項防汛準備，確認施工機具撤離、護欄傾倒，避免傷人。他也感謝里長幫忙通知里民防災訊息，並再次呼籲民眾不要冒險外出，還沒做好防災準備要盡快完成。

台北市長蔣萬安24日下午視察三腳渡堤外停車場，了解車輛及設備疏散情形。（記者林承鴻攝）

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