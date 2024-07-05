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高市社會局長謝琍琍屆齡退休 前研考會主委蔡宛芬接任

高市前研考會主委蔡宛芬接任社會局長。（高市府提供）

高市前研考會主委蔡宛芬接任社會局長。（高市府提供）

2024/07/05 17:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今傍晚發布人事調整，社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬接任，數名中、高階文官也一併異動；高市府發言人周璟瑜表示，這次調整人事、同樣為深化高階政務人員及文官歷練，並持續建設高雄。

周璟瑜說明，市長陳其邁感謝謝琍琍局長與市府團隊一起打拚，例如定點計時托育、設籍高雄即核發孕婦產檢交通補助等全國首創措施；夜間托育、提供經濟弱勢產婦併領生育津貼與坐月子到宅服務折抵現金等服務；公共托育機構58處、社區關懷據點544處、身障機構及社區式照顧服務據點116處等，為高雄貢獻良多。

周璟瑜指出，新任社會局長蔡宛芬長期關注婦女及兒少議題，曾任台灣女人連線秘書長、民進黨婦女部主任、台北市女性權益促進會秘書長、台北大直婦女服務中心主任，並擔任立法委員辦公室主任多年，對於婦女、人身安全及社會福利議題、反霸凌及提升性別平權等議題有豐富經驗。

她補充，蔡宛芬在研考會任內，提升市府各項重大政策管考績效、協助市府與大專院校及青年團體之聯繫、建立反霸凌申訴機制並邀請外部專家參與，提高至府層級強化量能，希望借重在研考會及過往經驗，持續推動及深化各項社福政策。

周璟瑜同時說明，經發局副局長高鎮遠轉任農業局副局長，經發局副局長由都發局主秘林廖嘉宏升任；都發局主秘由都發局專委郁道玲升任，都發局專委由都發局副總工程司唐一凡升任；教育局督學黃昭誌升任社教館館長，以上人事調動於下週一（8日）生效。

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