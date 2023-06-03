民進黨性騷案 邱于軒點名高市府官員 蔡宛芬：保護申訴人及性平價值是首要目標

民進黨性騷案連環爆，現任高雄市研考會主委蔡宛芬（左）也遭波及，圖為她在議會接受質詢畫面。（資料照）

2023/06/03 00:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨性騷案連環爆，現任高雄市研考會主委蔡宛芬也遭波及；蔡宛芬2日深夜發出聲明，強調身為婦運工作者及個人價值信仰的堅持，保護申訴人及性平價值的實現，是她最首要目標。

台北市議員何孟樺今天指稱，民進黨前組織部政務副主任林男固也涉性騷案，當時有報告給當時的婦女部主任知悉。對此，高雄市議員邱于軒今晚指出，這件性騷案件中，時任婦女部主任的人就是現任高雄市研考會主委蔡宛芬，她希望市長陳其邁要「壯士斷腕」，加強官員的性平教育「把腐肉刮乾淨」，不要說一套做一套。

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邱于軒指出，新聞提到：「何孟樺表示，她在第一時間馬上跟當時的婦女部主任（蔡宛芬）通報，並呈交相關的證據。主任也報告副祕（徐佳青）」，不過當時黨內的性騷調查程序中，有一條是「必須送到中常會」，婦女部主任向她還有受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。

邱于軒批說，為了不上媒體、為了不擴大爭議，性騷擾在民進黨內被壓下，似乎才是真正處置的SOP！

對此，遭點名的蔡宛芬2日深夜發出聲明，她強調身為婦運工作者及個人價值信仰的堅持，保護申訴人及性平價值的實現，是她最首要的目標。

蔡宛芬表示，身為一個性騷擾的受害者，深知公開後會遇到的傷害與壓力，因此在受理申訴人的申訴後，她告知當時民進黨的性騷擾申訴和處理相關規定，包括需經中執會通過的規定，也讓申訴人了解之後可能會遇到的所有情形，

她說，陪伴、協助申訴人做出她當下覺得安心的決定，才是最重要的事情。在經由幾次與青年部主任、當事人的討論後，確認當事人是在充分理解她的說明及解釋下，而做出決定。「但對我來說，不管是否選擇申訴，讓當事人在一個友善職場環境的目的不會改變！」

蔡宛芬指出，因此，除繼續陪伴當事人釐清她想要的處理方式，也依照性別工作平等法規定，向所屬主管通報，並陪同追蹤此案進行進度，採取相關補救措施，要求全黨同仁要上性騷擾防治課程等，希望能讓所有黨工，共同建立一個性平職場環境。

她強調，也因為此個案，婦女部開始採取行動修改規定，邀請性平律師、學者成立修法小組，並由當時的性騷擾委員會逐條討論並通過，完成性騷法草案修改，包括：不再需通報至中執會，避免當事人的二度傷害，後因黨部改組停擺，該辦法並於2020年6月24日通過，希望能提供申訴人更友善的申訴環境。

蔡宛芬直言，性平友善環境，需要大家一起共同的努力，「謝謝每一位願意挺身而出的受害者，因為你們，我們離性平之路又靠近一點！」

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