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馬英九卸任禮遇終止 未來改由8名員警輪班保護

前總統馬英九今天起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。（資料照）

前總統馬英九今天起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。（資料照）

2024/05/20 17:51

〔中央社〕前總統馬英九今天起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，最後確認申請8人，採輪班制，馬英九若有公開行程，最多會有4名警察人員保護。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任總統享5項禮遇措施，包括邀請參加國家大典、每月新台幣25萬元禮遇金、保健醫療、8至12名安全護衛等禮遇，另有處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，每年800萬元，第2年遞減為700萬元，第3年減為600萬元，第4年為500萬元，第5年以後不再遞減。

卸任已滿8年的馬英九，現有的警衛組特勤人員，將依規定在520當天解編歸建，馬英九後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。蕭旭岑今天受訪表示，前總統蔡英文政府曾善意提醒馬辦申請隨扈，並指示警政署給予至少8個名額，經與警政署溝通後，確認8人的維安編制，並採輪班方式，接下來馬英九出席公開場合，會有4名員警隨行保護。

至於馬英九晨跑時人力安排，蕭旭岑說，考量馬英九運動是在大眾的開放空間，馬辦會請警察隨行保護，人數由警政署調派。

此外，蕭旭岑指出，由於卸任總統禮遇結束後的維安，中華民國並無前例可循，加上日本前首相安倍晉三、斯洛伐克總理遇刺，更凸顯卸任元首的維安問題，對一個國家的社會穩定有多重要。

蕭旭岑進一步表示，馬英九4月訪問大陸進行「馬習二會」，成功降低兩岸緊張情勢，卻遭民進黨發動非常惡劣的「賣台」謾罵，鼓動民間「仇馬」情緒，日前健檢時遭跟拍騷擾，即是一個不好的訊息。

蕭旭岑說，希望總統賴清德不要坐視、縱容民進黨政客煽動支持者情緒，甚至暗中鼓動側翼攻擊馬英九，絕對要避免發生憾事，否則將是台灣社會不可承受之重。

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