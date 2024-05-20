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賴清德籲朝野政黨推法案應合憲 黃珊珊：民眾黨提案都合憲

立院民眾黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨團在立院提出的法案，都符合目前大法官解釋與「憲法」條文的範圍內。（資料照）

立院民眾黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨團在立院提出的法案，都符合目前大法官解釋與「憲法」條文的範圍內。（資料照）

2024/05/20 16:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院明日將繼續審議國會擴權法案，總統賴清德今（20）日上午的就職演說提及，「當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持『人民至上』、『國家優先』的精神時，國政自然順利推展」。對此，立院民眾黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨團在立院提出的法案，都符合目前大法官解釋與「憲法」條文的範圍內。

民眾黨主席柯文哲表示，有唸過國中就知道，「憲法大於法律，法律大於行政命令」，相信他們在立院推法律，不會去逾越憲法規範。

立院民眾黨團總召黃國昌說，推動法律時本就要合乎憲法，但他也請賴清德回顧前總統蔡英文2016年提出的「建立國會聽證調查制度」政見，民眾黨正在幫民進黨實現跳票8年的政見，呼籲民進黨不要換了位置就換腦袋，拿到行政權後，就希望國會只是橡皮圖章。

黃珊珊則說，民眾黨團在立院提出的法案，都曾經過憲法層次的詳細討論，不管民進黨用任何理由批「毀憲亂政」，但他們的內容、版本、修正動議，都是符合目前大法官解釋與「憲法」條文的範圍內。

黃珊珊強調，沒人會提出違反憲法的法案，若要真正恪遵「憲法」，必須兼顧立法與行政制衡，沒有制衡的權力就是極權，賴清德也應尊重民眾選擇了三黨不過半。

對於明日的朝野議事攻防，黃國昌說，民眾黨推動國會改革的腳步很堅定，對法案都是就事論事，不像民進黨會為了掩飾跳票而訴諸暴力，具體的議事策略，黨團成員會再進一步討論，扮演努力為台灣人民推動國會改革的政黨。

至於是否會至立院夜宿？黃國昌僅表示，會再討論。

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