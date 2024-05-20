中市本屆里長首起罷免案成立 永隆里長黃秀玲稱尊重

台中市選委會公告永隆里里長黃秀玲罷免案成立。（台中市府提供）

2024/05/20 12:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市選委會公告大里區永隆里里長黃秀玲罷免案成立，成為中市縣市合併後、第4屆公職人員首起罷免案，里民不滿黃秀玲任內表現，由葉茂隆領銜提出連署罷免；黃秀玲今天表示，尊重里民罷免權及選委會規定，不想再多說什麼。

台中市選舉委員會今天公告第4屆大里區永隆里里長黃秀玲罷免案成立案，指稱依據公職人員選舉罷免法第81條規定由葉茂隆領銜提案，永隆里里長選舉選舉人總數9392人，罷免案之連署人數應達940人，符合規定連署人數1024人法定連署人數。

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台中市選委會主委黃崇典說，選罷法第87規定於罷免案宣告成立後，20日起至60日內依法於里內舉辦投票。

黃秀玲於前年（2022）以96票些微差距，打敗連任4屆前里長林士元，部分里民不滿上任後，未配合地方宮廟發放重陽禮金，也不滿黃秀玲的先生以特助身分參與里政，經過兩階段連署讓罷免案過關。

黃秀玲向本報表示，尊重里民罷免權及選委會規定，不想再多說什麼。

永隆里民說，黃秀玲上任前，里辦配合福興宮等宮廟發放重陽節禮金，黃秀玲不願配合、損及長者福利，也中止街頭藝人表演讓社區失去原貌。

黃秀玲說，尊重里民罷免權及選委會規定。（資料照）

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