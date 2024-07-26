一起為巴黎奧運台灣隊喝采！林佳龍感謝駐法辦事處作選手後盾

外交部長林佳龍邀請國人同胞一起為巴黎奧運台灣隊集氣加油。（資料照）

2024/07/26 21:12

〔記者方瑋立／台北報導〕2024巴黎奧運即將在當地時間今晚（26日）登場，外交部長林佳龍在臉書發布外交部製作的「台灣．迎向世界」短片，邀請國人同胞一起為台灣隊集氣加油，也感謝我駐法辦事處吳志中大使與同仁們，陸續迎接抵達的台灣選手與代表團，盡全力做好台灣選手的後盾，讓台灣贏得喝采，成為世界的台灣。

巴黎奧運時隔百年再度登場，當地26日晚上舉行開幕式，外交部長林佳龍在社群平台分享國際宣傳片「台灣．迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，邀請國人同胞一起收看，一觀巴黎盛事也為台灣代表隊加油。

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林佳龍也感謝台灣駐法辦事處的吳志中大使以及駐外人員的協助，近日陸續迎接抵達的台灣選手及代表團，盡全力做好後勤支援工作，做代表團的後盾，讓選手們在賽場上無後顧之憂，全力在世界的舞台閃耀。

林佳龍說，外交部針對本屆奧運策製的「台灣 迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，就是要向世界宣傳台灣的美好，表達台灣作為一個擁有豐富自然人文、良善堅韌團結人民的島嶼，將持續追求創新、堅定迎向世界，讓台灣隊贏得喝采，成為世界的台灣。

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