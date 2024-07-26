為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

一起為巴黎奧運台灣隊喝采！林佳龍感謝駐法辦事處作選手後盾

外交部長林佳龍邀請國人同胞一起為巴黎奧運台灣隊集氣加油。（資料照）

外交部長林佳龍邀請國人同胞一起為巴黎奧運台灣隊集氣加油。（資料照）

2024/07/26 21:12

〔記者方瑋立／台北報導〕2024巴黎奧運即將在當地時間今晚（26日）登場，外交部長林佳龍在臉書發布外交部製作的「台灣．迎向世界」短片，邀請國人同胞一起為台灣隊集氣加油，也感謝我駐法辦事處吳志中大使與同仁們，陸續迎接抵達的台灣選手與代表團，盡全力做好台灣選手的後盾，讓台灣贏得喝采，成為世界的台灣。

巴黎奧運時隔百年再度登場，當地26日晚上舉行開幕式，外交部長林佳龍在社群平台分享國際宣傳片「台灣．迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，邀請國人同胞一起收看，一觀巴黎盛事也為台灣代表隊加油。

林佳龍也感謝台灣駐法辦事處的吳志中大使以及駐外人員的協助，近日陸續迎接抵達的台灣選手及代表團，盡全力做好後勤支援工作，做代表團的後盾，讓選手們在賽場上無後顧之憂，全力在世界的舞台閃耀。

林佳龍說，外交部針對本屆奧運策製的「台灣 迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，就是要向世界宣傳台灣的美好，表達台灣作為一個擁有豐富自然人文、良善堅韌團結人民的島嶼，將持續追求創新、堅定迎向世界，讓台灣隊贏得喝采，成為世界的台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林佳龍「榮邦計畫」啟航 我科技業者組團訪巴拉圭
2024/07/24 20:20

林佳龍「榮邦計畫」啟航 我科技業者組團訪巴拉圭
林佳龍設宴款待 羅慕斯遞交瓜國國會支持我國參與國際組織決議文
2024/07/16 13:02

林佳龍設宴款待 羅慕斯遞交瓜國國會支持我國參與國際組織決議文

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
挺陳亭妃！台中2正國會議員變動 「龍系議員」盛極而衰？
2024/07/23 09:16

挺陳亭妃！台中2正國會議員變動 「龍系議員」盛極而衰？
杜絕公務車使用爭議 林佳龍頒布新規明定外館配偶用車標準
2024/07/17 19:34

杜絕公務車使用爭議 林佳龍頒布新規明定外館配偶用車標準

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
世界台商總會來台 林佳龍：透過經貿投資接近理念相近國
2024/07/19 12:53

世界台商總會來台 林佳龍：透過經貿投資接近理念相近國
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播