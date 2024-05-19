馬紹爾總統：持續當台灣最堅實盟友 盼台參與聯合國、WHO

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）重申，馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。（總統府提供）

2024/05/19 19:21

〔記者陳昀／台北報導〕馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷訪團來台參加新任總統賴清德就職典禮，今天會見總統蔡英文。海妮總統重申，馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。

蔡英文表示，恭喜海妮總統今年1月再度當選總統，並率團來台參加新政府就職大典，她要代表中華民國政府和人民表達最誠摯的歡迎。海妮總統一直是台灣的好朋友，2016至2019年總統任內3度訪問台灣；2017、2019年，她到馬紹爾群島訪問的時候，更是受到海妮總統的熱情款待。

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蔡英文提到，這些年來，台灣和馬紹爾群島在基礎建設、公衛、農業技術及能源轉型等領域持續深化合作。像是她和海妮總統也在2019年共同見證「婦女創業小額貸款循環基金」的簽署，這項計畫目前也持續協助馬紹爾群島的婦女，打造更加完善的創業環境。

蔡英文特別感謝馬紹爾群島政府，多次在國際場域為台灣發聲，呼籲國際社會正視台灣能對全球做出的貢獻；同時也感謝馬紹爾群島國會在上個月接連通過兩項決議，支持台灣的國際參與，並且持續深化兩國邦誼。未來，台灣會和馬紹爾群島共同為印太區域的繁榮進步帶來更多貢獻，也希望訪賓能夠藉由這趟訪問加深對台灣的認識，未來和新政府攜手合作，為兩國人民創造更多的福祉。

海妮表示，蔡總統是她長期的友人，她要代表馬紹爾群島向台灣人民及政府傳達溫暖的問候，26年來兩國一直有非常強健的關係，兩國不只是邦交國，更是非常好的朋友。台馬雙方共享民主及人權保障等許多價值，她很高興兩國在婦女賦權、教育、健康醫療等各領域的合作有許多進展，也對彼此共同達成的成就感到自豪。

海妮提到，過去8年來，蔡總統的領導非常成功，造福所有台灣人民。她也再次重申馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）重申，馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。（總統府提供）

馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）重申，馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。（總統府提供）

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