BBC專訪 蔡英文：中國要認清戰爭有嚴重代價

英國廣播公司（BBC）釋出對即將卸任的蔡英文總統專訪片段，蔡英文表示，中國領導人必須意識到，台海戰爭爆發會拖慢中國大陸發展數十年。（圖擷取自YT BBC News）

2024/05/19 05:30

台灣強化自身軍力 也需國際盟友合作嚇阻北京

〔記者蘇永耀／台北報導〕英國廣播公司（BBC）昨晚播出對即將卸任的蔡英文總統專訪內容，針對中國對台灣的威脅，蔡英文表示，「不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性」，但中國領導人必須意識到，戰爭爆發會拖慢中國大陸發展數十年，占領台灣和經濟社會持續成長，「何者更重要？」

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侵台會導致中國經濟遲滯數十年

主持人先是詢問多數台灣人希望維持現狀，而這現狀意味著什麼？蔡英文指出，大家都同意的是，「我們靠自己」。我們自己做決定，有一套政治制度來治理國家，有憲法及法律來規範社會，有自己的軍隊，有成為一個國家的所有要件，只是缺少足夠的外交承認。

總統並說，此時此刻台灣代表著什麼，需由人們來闡釋，但最重要的仍是我們靠自己，我們是一個民主國家，享有自由、民主及進步的價值觀，並感到相當自豪。

問到民主世界是否應害怕中國領導人習近平及其野心，她指出，「沒有到害怕的程度」，但我們必須對中國的發展非常謹慎看待，因為中國是世界其他地區不確定因素的來源。

蔡英文並說，雖然習近平可能有某些計畫，但世界在改變，中國的處境也在改變，習必須不時重新審視其計畫。尤其在俄烏戰爭後，民主國家似乎能團結起來，面對侵略的意圖，並形成有意義的嚇阻。如果能非常謹慎地處理此問題，我們仍有極大的機會維持所需的和平。

總統表示，占領台灣將付出很大的代價，中國領導人必須仔細衡量他們是否準備好要付出那樣的代價，我們要做的是提高侵略的代價，其一是強化軍事能力，其二是與區域盟友合作，形成共同嚇阻力量。

針對台海情勢升高，蔡英文指出，我們當然目前不能排除任何可能性，包括可能發生的軍事衝突和中國的侵略。但中國必須認清事實，戰爭將讓他們在經濟發展上付出代價，可能導致中國的經濟發展遲滯數年、甚至數十年。所以，如果您是中國領導人，占領台灣和經濟社會持續成長，何者更重要？

談到台灣的改變，蔡英文說，過去我們很孤立，主要處理的是與中國的關係；但現在，我們必須處理與世界各國的關係，與許多國家直接互動，相互幫助，建立起貿易和投資關係。這個時候，我們覺得自己真正是世界的一部分，而不是兩岸的一部分。所以很高興現在我們是世界的台灣，這或許是成就之一。

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