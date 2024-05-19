為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡總統接見日本財團會長笹川陽平 盼支持新政府、協助入CPTPP

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

2024/05/19 14:16

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今天接見來台參加520就職典禮的日本財團會長笹川陽平時表示，未來繼續提供新政府各項協助，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣和日本持續深化夥伴關係；笹川也說，他們會持續和新政府合作，透過加深兩國相互理解政策的研究，繼續致力促進台日國民友情。

蔡英文表示，歡迎笹川陽平來台參加新任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮，笹川領導的「日本財團」，不僅積極推動教育、社福等活動，促進全球和平及發展，更長期支持台灣國際參與，協助台灣走向世界。

蔡總統也感謝日本政府對台灣的支持，雙方透過各項重要協定和活動深化經濟、產業及文化交流，更攜手面對挑戰，上月台灣發生震災後，日本官方及民間所發起的募款活動，除協助災後重建工作，也充分展現台日之間友好情誼。

蔡英文指出，台灣和日本也是維護區域和平、守護民主自由的堅實夥伴，感謝日本政府在美日峰會等多個國際場合，表達對台海和平穩定的重視。面對區域威權主義擴張，希望能與日本以及更多民主夥伴國家，加深各領域合作，也請笹川陽平繼續提供新政府各項協助，支持台灣加入CPTPP，讓台灣和日本持續深化夥伴關係。

笹川陽平表示，蔡總統對民主的信念與堅持，讓台灣的存在及台灣的民主，又深又廣地傳遞到全世界，包括日本政府與國民；日本政治家比過去更協助台灣的國際參與，台日兩國或人民之間的交流與相互理解，也比過去更加深厚。

笹川陽平提到，「日本財團」在全世界進行人道救援活動，且以世界性規模展開，並與日本及台灣智庫合作，針對如何因應未來的挑戰深入研究，未來也將持續加深兩國國民交流，促進擁有相同價值觀的台日友誼。

笹川強調，未來「日本財團」也會持續和新政府合作，透過加深兩國相互理解政策的研究，繼續致力促進台日國民友情，期盼蔡總統之後也能到日本各地觀光旅遊，他們將誠摯歡迎。

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
入CPTPP沒問題！蔡英文：遞件代表有充足的信心
2021/09/23 18:50

入CPTPP沒問題！蔡英文：遞件代表有充足的信心
卸任總統在即！蔡英文接受BBC專訪：中國要認清戰爭有嚴重代價
2024/05/18 16:50

卸任總統在即！蔡英文接受BBC專訪：中國要認清戰爭有嚴重代價

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
蔡英文最大政治遺產 美學者：讓台灣處於強健的國際地位
2024/05/17 12:50

蔡英文最大政治遺產 美學者：讓台灣處於強健的國際地位
接見日本維新會訪團 蔡英文：歡迎日本民眾多來台旅遊
2023/08/02 18:01

接見日本維新會訪團 蔡英文：歡迎日本民眾多來台旅遊
接見英對台貿易特使福克納 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP
2023/09/25 16:31

接見英對台貿易特使福克納 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP
接見進出口商 蔡英文：不要因公投拖垮往外走的腳步
2021/12/14 19:51

接見進出口商 蔡英文：不要因公投拖垮往外走的腳步
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播