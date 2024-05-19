蔡總統接見日本財團會長笹川陽平 盼支持新政府、協助入CPTPP

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

2024/05/19 14:16

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今天接見來台參加520就職典禮的日本財團會長笹川陽平時表示，未來繼續提供新政府各項協助，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣和日本持續深化夥伴關係；笹川也說，他們會持續和新政府合作，透過加深兩國相互理解政策的研究，繼續致力促進台日國民友情。

蔡英文表示，歡迎笹川陽平來台參加新任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮，笹川領導的「日本財團」，不僅積極推動教育、社福等活動，促進全球和平及發展，更長期支持台灣國際參與，協助台灣走向世界。

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蔡總統也感謝日本政府對台灣的支持，雙方透過各項重要協定和活動深化經濟、產業及文化交流，更攜手面對挑戰，上月台灣發生震災後，日本官方及民間所發起的募款活動，除協助災後重建工作，也充分展現台日之間友好情誼。

蔡英文指出，台灣和日本也是維護區域和平、守護民主自由的堅實夥伴，感謝日本政府在美日峰會等多個國際場合，表達對台海和平穩定的重視。面對區域威權主義擴張，希望能與日本以及更多民主夥伴國家，加深各領域合作，也請笹川陽平繼續提供新政府各項協助，支持台灣加入CPTPP，讓台灣和日本持續深化夥伴關係。

笹川陽平表示，蔡總統對民主的信念與堅持，讓台灣的存在及台灣的民主，又深又廣地傳遞到全世界，包括日本政府與國民；日本政治家比過去更協助台灣的國際參與，台日兩國或人民之間的交流與相互理解，也比過去更加深厚。

笹川陽平提到，「日本財團」在全世界進行人道救援活動，且以世界性規模展開，並與日本及台灣智庫合作，針對如何因應未來的挑戰深入研究，未來也將持續加深兩國國民交流，促進擁有相同價值觀的台日友誼。

笹川強調，未來「日本財團」也會持續和新政府合作，透過加深兩國相互理解政策的研究，繼續致力促進台日國民友情，期盼蔡總統之後也能到日本各地觀光旅遊，他們將誠摯歡迎。

日本財團會長笹川陽平在總統府資政邱義仁陪同下，前來總統府晉見總統蔡英文，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長黃重諺也在座。（總統府提供）

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