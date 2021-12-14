接見進出口商 蔡英文：不要因公投拖垮往外走的腳步

蔡英文總統今（14）日上午接見「台北市進出口商業同業公會」第20屆全體理監事。（總統府提供）

2021/12/14 19:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今（14日）上午接見「台北市進出口商業同業公會」第廿屆全體理監事時，特別向產業代表談及公投議題。她表示，這次公投的四個題目，對台灣的對外及經濟發展都會有些衝擊。台灣現在在非常難能可貴的機遇期，希望我們可以把握機會，不要因為這次公投的幾項議題，把我們現在往外走的腳步拖垮下來。

總統提到，現場的夥伴來自各行各業，對台灣這幾年來的經濟發展，相信都很有感受，台商回台投資大爆發，外商加碼投資台灣，國際上也看見台灣在全球供應鏈的重要性。特別是這兩年來，台灣不僅守住疫情防線，產業也穩健發展，上個月的出口超過415億美元，再一次創下歷年單月新高，而且已經連續 17 個月正成長。

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總統談到，今年台美TIFA復談，我們也已經申請加入CPTPP，展現台灣要走向世界的決心，相信大家都很了解CPTPP對台灣經貿發展是非常重要的一件事情。

總統也談及週六的四大公投指出，這次公投的四個題目，對台灣的對外及經濟發展都會有些衝擊，不僅攸關台灣能不能展現解決困難貿易問題的決心，持續拓展國際市場，也關係到台灣的供電穩定、能源轉型，以及民主發展。

總統認為，這些議題對台灣都很重要，所以她要拜託大家支持政府的立場，也要請大家多多幫忙，向親朋好友、公司的員工說明這次公投的重要性。現在在非常難能可貴的機遇期，經濟發展、對外經貿的拓展，都有難能可貴的機遇，希望我們可以把握機會，不要因為這次公投的幾項議題，把我們現在往外走的腳步拖垮下來。

蔡英文總統今日上午接見「台北市進出口商業同業公會」第20屆全體理監事。（總統府提供）

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