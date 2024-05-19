為營救美麗島受難者創立《台灣公報》 韋傑理獲頒大綬景星勳章

台灣公報發行人韋傑理（Gerrit van der Wees）為營救政治受難者創立《台灣公報》，記載台灣走向民主的歷程，也曾被過去政府列為黑名單，今獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，太太陳美津、監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Jules Leopold Tielman）等親友到場觀禮。（總統府提供）

2024/05/19 15:48

〔記者陳昀／台北報導〕1979年台灣發生美麗島事件，台灣公報發行人韋傑理（Gerrit van der Wees）為營救政治受難者，隔年創立《台灣公報》，30多年來共發行155期，記載台灣走向民主的歷程，也曾被過去政府列為黑名單，如今在美國的大學教授台灣歷史，讓更多人了解台灣爭取民主的故事，今獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，表彰其對台灣民主以及台美關係的貢獻。

蔡英文表示，非常榮幸能在卸任前贈勳給《台灣公報》發行人韋傑理博士，表彰他對台灣民主以及台美關係的貢獻。在場觀禮者包括韋傑理的太太陳美津、監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Jules Leopold Tielman）等親友，以及總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄等人。

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蔡英文表示，韋傑理博士和台灣有很深的淵源，他和夫人陳美津女士為營救美麗島事件政治受難者，1980年創立《台灣公報》，讓美國和國際社會關注到台灣人權發展，卻也因此被過去的政府列為黑名單之一。《台灣公報》記載台灣從戒嚴走向解嚴、從威權走向民主、從一黨專政走向政黨多元的歷程，為台灣民主發展史留下珍貴紀錄，今天韋傑理獲頒勳章，代表他就是台灣民主轉型的最佳見證人。

蔡英文說，韋傑理從荷蘭外交官的職務退休後，加入台美人在華府的「台灣人公共事務會」，持續發揮外交長才，爭取美國各界對台灣的重視和支持。現在，他除了是台灣女婿，也在美國的大學教授台灣歷史，讓更多美國學生也能了解台灣人爭取民主、在世界奮鬥的故事。

總統表示，今年是《台灣關係法》立法45週年，過去8年，台美關係有許多重大的進展。她也要藉今天的機會，感謝所有台美人為台美關係奠定友好基礎，讓台灣和美國持續攜手合作，為全球的民主、自由與和平貢獻心力。總統最後再次感謝韋傑理及陳美津對台灣民主發展的貢獻。「未來，我們也會繼續一起守護台灣民主和自由」。

韋傑理表示，獲此殊榮是他與夫人陳美津50年來為了台灣人權、民主共同努力，最高的里程碑，能站在這裡一起慶祝台灣蓬勃發展的自由與民主，是蔡總統與許多台灣領袖所共同努力達成的目標。

韋傑理提到，《台灣公報》35年來發行155期，記錄了台灣的民主轉型，希望這些小小努力能讓下一代了解歷史。未來台灣還是面臨諸多挑戰，包括北京持續的威脅及外交孤立，蔡總統團隊藉由國會外交來突破外交孤立，與理念相近的國家一起合作，相信未來的新政府團隊也將致力朝此方向持續邁進。

韋傑理說，另一個挑戰是如何讓下一代知道自由不是憑空得來，需要許多努力才能保有台灣現在的民主和自由，台灣要以完全會員的身分平等地加入諸多國際組織，需要社會上下齊心、一同努力。最後，韋傑理感謝蔡總統8年任內給予許多人的啟發，祝福她能好好享受退休生活。

台灣公報發行人韋傑理（Gerrit van der Wees）為營救政治受難者創立《台灣公報》，記載台灣走向民主的歷程，也曾被過去政府列為黑名單，今獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，太太陳美津、監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Jules Leopold Tielman）等親友到場觀禮。（總統府提供）

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