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拒接侯友宜來電？柯文哲：手機都交給助理拿

民眾黨主席柯文哲。（記者劉信德攝）

民眾黨主席柯文哲。（記者劉信德攝）

2024/01/17 11:52

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨晚在臉書爆料，國民黨在選後多次打電話給柯，但柯文哲都拒接，陳更痛批，這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，若接他電話，搞不好會錄音，似乎在暗指新北市長侯友宜。對此，柯文哲今早受訪時澄清，「我不是拒接，是因為平常手機都交給助理拿，常常要隔一天才知道。」

針對陳佩琪昨日的發文，暗指柯拒接侯友宜的電話，柯文哲回應，她應該修改了吧？自己昨天回去跟她抱怨，「你寫這些幹什麼？」

柯文哲強調，自己不是拒接，是因為平常手機都交給助理拿，自己也沒有時間，常常要隔一天才知道。媒體追問，若侯再打過去，會接電話嗎？他坦言，「再講吧！」畢竟手機根本不在自己身上，他常常要開會，手機都是助理拿的。

媒體追問，還會對侯友宜之前在「君悅會」唸出他的簡訊感到不滿嗎？柯文哲說，選完就結束了。

另外，針對陳佩琪表示，柯文哲不能屈居當副手，柯文哲表示，這個以後再來做分析，台灣總統大選的競選主軸若被拉回統獨，「不用選，我都知道選舉結果，一定是綠營的贏。」畢竟目前整個台灣在美中之間，台灣比較傾向美國，所以要想辦法讓台灣選舉脫離統獨競選主軸，以後有專訪再來慢慢講。

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