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賴清德老家爭議 侯友宜：盼中央修法保障礦區居住權

新北市長侯友宜今天到萬里主持漁港工程動土典禮，媒體記者詢問有關總統當選人賴清德老家爭議，侯友宜指出，新北市府在2019年已函請中央重視礦區居住權，他希望趕快修法，讓礦工居住的權益能夠確保。 （記者俞肇福攝）

新北市長侯友宜今天到萬里主持漁港工程動土典禮，媒體記者詢問有關總統當選人賴清德老家爭議，侯友宜指出，新北市府在2019年已函請中央重視礦區居住權，他希望趕快修法，讓礦工居住的權益能夠確保。 （記者俞肇福攝）

2024/01/15 13:34

〔記者俞肇福／新北報導〕總統大選落幕，新北市長侯友宜在今天選後第一個上班日，前往萬里漁港主持東外堤延伸工程開工典禮。由於萬里是總統當選人賴清德的故鄉，媒體詢問侯友宜對賴清德的萬里老家違建處理的看法，侯友宜說，新北市府在2019年已函請中央重視礦區居住權，他希望趕快修法，讓礦工居住的權益能夠確保。

2024總統大選剛落幕，代表國民黨披掛上陣的新北市長侯友宜不敵民進黨總統候選人賴清德，民眾黨總統候選人柯文哲得票數則屈居第3。

總統大選選戰期間，賴清德的萬里老家違建爭議延燒，賴清德競選總部與侯友宜陣營也多次交火。侯在選後回歸市長角色，今天到萬里漁港出席動土典禮，媒體記者追問侯對此事的看法。

侯友宜說，萬里礦區的居住權問題，市府在2019就已經正式函請中央重視。他希望中央面對地方4年多前，就表達希望對於礦區的居住權能夠好好的修法，這一部分請中央趕快儘速修法，讓礦區的這些礦工，居住的權益能夠確保。

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