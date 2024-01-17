軍事專家︰8潛艦完成 才能嚇阻共軍

選後國會席次三黨不過半，未來潛艦國造、國防預算恐遭杯葛，軍事專家對此表示，八艘國造潛艦一定得完成，才能對共軍形成嚇阻力量。圖為第一艘完成的「海鯤號」。（資料照）

2024/01/17 05:30

國民黨、民眾黨選前主張強化國防 選後沒理由杯葛

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨總統當選人賴清德選前提出，規劃包含「海鯤號」在內研製八艘潛艦，以守護台灣安全，但大選結果國會立委席次三黨不過半，未來潛艦國造七艘後續艦、國防預算可能面臨杯葛。軍事專家受訪指出，以國家安全角度，八艘潛艦一定得完成，才能對共軍形成嚇阻力量。國民黨、民眾黨選前主張強化國防，沒理由選後杯葛國防預算。

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國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，賴清德選前主張建造八艘潛艦；民眾黨主席柯文哲在選前也提出「國防預算要達到國內生產毛額（GDP）三％」；代表國民黨參選總統的侯友宜受訪曾提到，持續推動潛艦國造的國防自主力量。

蘇紫雲︰最理想16艘

蘇紫雲指出，由此來看，三黨的國防政策大方向一致，但可能會有一些微調或想法，而賴清德勝選感言提到要強化國會溝通和了解，後續七艘潛艦應該是可以順利完成建造，除非有人要刻意杯葛。

蘇紫雲強調，第一艘原型艦潛艦造價二五六億元，非外界所傳言五百多億元，所謂五百多億元是包含興建廠房、相關技術授權費用，原型艦直接成本是二五六億元，「海鯤號」的造價還算合理，後續第二艘成本會是原型艦的百分之八十，約二百多億元。

「八艦是最低限度，最理想是有十六艘潛艦！」蘇紫雲談及，軍備是三分之一執行任務、三分之一訓練、三分之一維修，若有八艘潛艦，等於是三艘執行任務、三艘訓練、二艘維修。根據海軍估算，台灣周邊海域至少需要八艘才能滿足基本戰力需求，最理想狀況是十六艘，這樣執行任務的潛艦數量會更充裕。

他提及，雖然國會三黨不過半，但柯主張國防預算要達到GDP三％，相信民進黨政府與在野黨在國防議題上好好溝通，在野也沒有阻擋國防預算的理由。

柯永森︰出海就可嚇阻

國防院中共政軍與作戰概念研究所研究員柯永森表示，從國家安全、國防自主的角度，八艘潛艦勢必要做。第一艘「海鯤號」已開始下水測試，雖然部分紅區裝備依賴外購，關鍵技術透過共同合作達成，但台灣已具備潛艦國造的基本技術。

柯永森強調，不像陸軍一個聯兵旅三千多人才是戰略單位，一艘潛艦就是一個戰略單位。依軍方規劃，八艘潛艦可分別部署在宮古海域、西南海域，只要一出海就可以嚇阻中共，八艘絕對有建造必要。

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