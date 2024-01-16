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美代表團拜會侯柯 侯︰盼台美關係更堅強

美國跨黨派代表團昨到新北市政府拜會市長侯友宜，侯與海德利對談交換意見。（新北市政府提供）

美國跨黨派代表團昨到新北市政府拜會市長侯友宜，侯與海德利對談交換意見。（新北市政府提供）

2024/01/16 05:30

〔記者俞肇福、董冠怡、黃靖媗／綜合報導〕參選總統失利的新北市長侯友宜與民眾黨主席柯文哲，兩人昨天分別會見美國前國安顧問海德利及前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的跨黨派資深代表訪台團，侯希望台、美的關係更堅強，柯也強調，台美關係不會因為哪個政黨執政而改變。

美國代表團昨天到新北市政府拜會侯友宜，針對總統大選交換意見；侯友宜表示，好朋友自遠方來不亦樂乎，他很感動，不管選舉結果如何，大家都是永遠的朋友，也希望台、美的關係更堅強，繼續保持更緊密的關係，讓台灣的未來更好。

侯友宜指出，謝謝美國對台灣總統選舉的關心，他去年九月訪美時，在羅森柏格主席的協助下非常順利，在美國短短兩天見了十六位跨黨派的參、眾議員，他接下來最重要的任務就是繼續推動市政、建設新北市。

柯︰台美關係不會因哪個政黨執政改變

另，柯文哲與美國代表團會面時表示，台美關係不會因為哪個政黨執政而改變，未來立法院民眾黨團將專注於內政與國會改革，過去四年民眾黨依照不同議題與他黨合作，未來他們也會秉持謀取台灣人民最大福祉為原則，與他黨溝通，不會預設立場，針對須經過國會同意的人事任命案，也會以避免造成國家空轉為最高原則。

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