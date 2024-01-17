認了狂Call柯文哲？侯友宜：面對挑戰要團結在一起

新北市長侯友宜今天受訪，坦言投票當晚確實有致電給對手。（記者許倬勛攝）

2024/01/17 11:23

〔記者許倬勛／新北報導〕2024大選落幕，競選失利的民眾黨總統候選人柯文哲妻子陳佩琪爆料有藍營人士狂打電話給柯文哲，外界推測是同樣落選的國民黨新北市長侯友宜；侯友宜今受訪，承認開票當天告一段落時的確有致電給兩位對手，表達「未來面對挑戰，團結在一起傾聽民意、解決問題」才是更重要的事。

陳佩琪16日在臉書發文爆料，指柯文哲拒接了1通電話，柯文哲向她說「有人打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打，我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。

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陳佩琪說，她「贊同先生不想接電話的作法」，「這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，或是by保母指令要你唸就唸的人，若接他電話， 搞不好還會給人錄音呢， 哪天就算當眾給你放出來，也不意外，選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好吧」！

侯友宜今出席市政會議前受訪對此表示，他在選舉開票之夜告一段落以後，確實有致電給兩位對手，主要是表達致意，希望未來我們大家面對台灣還有很多的挑戰，大家都要團結在一起來傾聽民意、解決人民急迫的這所有問題，這才是我們選後更重要要做的事情。

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