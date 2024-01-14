立委敗選下一步動向 于美人透露先做這件事「這件事」

于美人今展開車隊掃街謝票。（記者陳冠甫攝）

2024/01/14 13:13

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）立委結果揭曉。知名主持人于美人不敵藍綠夾殺，以38913票敗選，得票率23.14%。外界關心于美人下一步動向。于美人今受訪表示，會先謝票一陣子，整理政策資料給里長，還有要先回去寫論文。

于美人今展開車隊掃街謝票。對於未來規劃，她說，會先謝票，這要謝一陣子，因為中間得到太多人幫忙跟支持。這些都是很難得的緣分。另外她也想把最近整理的政策資料留給里長。

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談到選舉結果，于美人說，以中正萬華而言，對民主比較無奈的地方，是政黨總是先看席次，但選民要看的應該是立委是否有為地方做事、有無了解對地方的想法，還有能否真正反應地方地方想法。可是現在看到都在討論席次，談的是權力分配，把選區當成一塊肉在割，這與民眾距離較遠。

于美人也說，至於國民黨所謂泱泱大黨，提出這樣的人選，他要傳達什麼訊號給選民，這人選真的是不行，服務不行、人品上也有爭議。不管結果如何，「我們都必須接受這個結果」再在接受這個結果的前提下，繼續往前走。

于美人強調，她最擔心的是，有人用民主選舉的方式，沒收了民主，至於未來下一步打算，她坦言，「我也沒有答案，還是再觀察，也有點遺憾往不好方向走」媒體追問是否還會參選？她回應，要先回去寫論文。

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