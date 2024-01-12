北市第5選區「三腳督」激戰 于美人：只有我才能打敗吳沛憶

無黨籍立委候選人于美人。（記者陳奕劭攝）

2024/01/12 14:19

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024大選倒數計時，台北市第五選區「三腳督」迎最後激戰。無黨籍立委候選人于美人啟動中正、萬華大車掃，衝刺選情至最後一刻，于美人表示，「只有我才能打敗吳沛憶」，藍軍的票一直過來，因為他們都支持政黨輪替。她強調，大咖就算來100遍也沒用，為中正萬華明天付出心血的選民才是最大咖。

對於國民黨立委候選人鍾小平指控于美人陣營發「藍營棄保文宣」，于美人回應，她沒有成立競選總部，只有辦過兩場演唱會，文宣只有出「給萬華中正選民的一封信」；而各路支持者也有做自發性文宣，也有支持者喊「支持于美人就是支持韓國瑜」，因為他們不希望鐘小平上，但民進黨前立委許國泰也有幫她站台，自己是無黨籍候選人，沒有顏色之分。

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于美人強調，「只有我才能打敗吳沛憶」，她的票不會被鍾搶走，而藍軍的票一直過來，因為他們都支持政黨輪替、這席不被民進黨拿走；于說，鍾小平是沒有自信的人，他在做最後的掙扎。

于美人指出，過去立法委員都是政黨挑出來，「教你選芭樂就選芭樂，選鳳梨就選鳳梨」，而她就是永遠與中正萬華站在一起，自己才能代表人民的意志。

藍綠選前找很多大咖站台，于美人批評，這些大咖都是蜻蜓點水，就算來100遍也沒用，因為他們沒有心來理解、想在這裡改變事情。她這次帶來不同的選舉風格，光只是喊口號已經被選民唾棄了。于美人強調，「人民才是我心中的最大咖」，她的最大咖是每一位為中正、萬華明天付出心血的居民、里長、老師、攤商、信徒、師生，還有各式各樣的選民。

于美人說，她的文宣只有出「給萬華中正選民的一封信」。（記者陳奕劭攝）

于美人宣傳車。（記者陳奕劭攝）

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