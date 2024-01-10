批于美人忘恩負義 鍾小平：柯文哲支持我 藍白合才能贏吳沛憶

鍾小平今（10）日受訪重申，柯文哲已經要支持他，只有藍白合作才能贏吳沛憶，打敗民進黨。（記者陳冠甫攝）

2024/01/10 14:59

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市第5選區（中正、萬華）選情白熱化，國民黨立委候選人鍾小平昨日與黨籍立委候選人徐巧芯一同合體民眾黨總統候選人柯文哲競總主委鄧家基。鍾小平今（10）日受訪重申，柯文哲已經要支持他，只有藍白合作才能贏吳沛憶，打敗民進黨；並強調「集中選票」，投給無黨籍立委候選人于美人的選票都是傷害藍白合。

鍾小平提到，昨天鄧家基已代表柯文哲要支持他。他重申，只有藍白合作才可能贏吳沛憶，打敗民進黨，且強調集中選票「不合作一定輸」，若分散選票就是送給民進黨。

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鍾小平直言，于美人無黨就很難當選，國民黨加上「藍白合」變成一個強大的在野陣營挑戰的態勢，就有七八成可能拉下吳沛憶。他認為投給于美人的選票，都是傷害藍白合，投給于美人每張票，都是增加吳沛憶當選的機會。

「藍白支持他的重要原因是于美人忘恩負義」，鍾小平提及于美人的參選，最初是台北市前副市長黃珊珊推薦于美人，當時包含民眾黨立委邱臣遠很多人要選，但最後獨排眾議，讓于美人用無黨籍選；他認為，于美人「應該要感恩」，特別做人要有基本厚道。

鍾小平也爆料，柯文哲拜託于美人配合一些總統輔選活動，但她從來不回應，後來還去支持民進黨總統候選人賴清德；前一陣子又弄出「精彩五三九」，5號于美人、3號侯友宜、9號國民黨政黨票；他批評，于一下支持綠、又支持藍，就是不支持柯文哲，是「忘恩負義」。

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