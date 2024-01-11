鍾小平整合黨內陷困境？ 吳沛憶：德不孤必有鄰

台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶吳沛憶與立委莊瑞雄車隊掃街。（記者陳奕劭攝）

2024/01/11 11:12

〔記者陳奕劭／台北報導〕決戰黃金48小時！今天（11日）上午民進黨立委莊瑞雄與台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶一同車掃。車掃前被問及國民黨立委候選人鍾小平整合黨內陷困境一事。吳沛憶回應，德不孤必有鄰，鍾小平臨時抱佛腳，而她認真努力，獲得不分黨派好朋友力挺。

選戰只剩最後48小時，衝刺膠著立委選情，民進黨立委莊瑞雄造訪吳沛憶競選總部一同打氣，並與她一同車掃。被國民黨立委候選人鍾小平整合黨內陷困境一事。吳沛憶回應，她與鍾都是政黨提名候選人，但代表中正、萬華立法委員要獲得認同與支持；德不孤必有鄰，這期間有很多戰友、在地里長親自陪她站路口、徒步掃街，因為她過去不分黨派做服務，獲得很多在地的支持。

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鍾小平站台時似乎同選區其他議員不來站台。她強調，「德不孤必有鄰」，鍾小平臨時抱佛腳，而這段時間她認真在地方努力，不分黨派好朋友都站出來力挺，因此她選舉打團結牌、政績牌，盡在地最大力量。被問到鍾小平、于美人因選舉互槓。吳沛憶回應，她重心目光放在選民認同支持，她不喜歡操作仇恨，未來會持續正向選舉。

鍾小平今與國民黨主席朱立倫同台掃市場。被問到同選區國民黨議員都不來站台？鍾小平回應，國民黨議員應曉薇、郭昭巖、吳志剛競選總部成立那天有到場，市黨部主委黃呂錦茹也在蔣萬安遊街那天主動找他。

吳沛憶受訪。（記者陳奕劭攝）

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