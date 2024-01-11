40多位竹北居民未拿到投票通知單 竹縣選委會：不影響權利

新竹縣竹北市發生選民迄今沒有領到選舉公報和投票通知單。（記者黃美珠攝）

2024/01/11 09:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市鹿場里民昨晚不少人激憤質疑為何左鄰右舍都有選舉公報和投票通知單，何以獨獨他們沒有？質疑自己的公民權被做掉了，里長范光仁很無辜的說，他也不知道怎麼回事，他就是依照公所所託分派，上週三分派完後次日就有里民反映沒有收到，今天算至少有40幾個人有這樣的問題，他已經跟市公所民政課反映。

新竹縣選委會總幹事謝明輝說，確實每次選舉在印製選舉公報和投票通知單的時候都會有零星這樣的個案，這是作業上的疏漏，但當事人的投票權不會受到影響，更沒有什麼作不作票的問題。不過這次大選，縣選委會還沒有收到前述反映，他們將透過各鄉鎮市公所關心類似問題，並請公所民政課加強說明。

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竹北市公所民政課長邱祥員說，沒有收到選舉公報和投票通知單的鄉親稍安勿躁，因為只要上戶政司的網路就可以查詢到自己的投票所所在，因為涉及個資還請這些民眾自行上網查詢。

雖說每次宣傳都說投票當天需要帶包含投票通知單在內的「投票3寶」，但是最重要的就是身分證和印章，只要查詢確認自己的投開票所所在，出示身分證和印章就可以投票。如果真的有疑慮，也可以透過里長來反映，公所跟選委會反映爭取補發。

但是李姓、陳姓等市民卻很不滿，質疑為什麼大家都有選舉公報和投票通知單，獨獨他們沒有領到。致電里長查詢，里長雖然詳細說明他們的投開票所所在，但是他們仍充滿不安疑慮，特別這次涉及到總統大選，政黨對決很激烈，他們只帶著身分證和印章去投票，會不會被用異樣的眼光看待。

鹿場里長范光仁說，他覺得很無辜，上週三領到選舉公報和通知單後當天就立刻宅配到里民家中，但沒想到次日就有里民抱怨說他們沒有拿到，有的還是一家人都有就只有其中1人沒有，他也不知道怎麼回事。他初步統計到今天為止，鹿場里40個鄰、9個投開票所統統都有這樣沒有投票通知單的鄉親，總共有40多個人跟他反映，他也通通轉報市公所民政課處理。

至於新竹縣的選務仍持續正常推進，今天一早13鄉鎮市公所就派員到縣選委會忙著點取選票，明天將透過公所轉交給各投開票所的主任管理員和主任監察員領取，員警全程在場維安警戒。

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