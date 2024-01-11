王丹諷馬英九公開『政治出櫃』兩岸關係竟會信任習近平

中國民運人士王丹分享，表示中共介選手法五花八門，甚至有人在他的「telegram」群組內分享抹黃的「蔡英文秘史」，他表示此舉反映了中共這幫人的流氓本質。（資料照）

2024/01/11 08:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六即將進行總統、立委選舉投票，中共介選動作頻頻，中國民運人士王丹昨在臉書分享，表示中共介選手法五花八門，甚至有人在他的「telegram」群組內分享抹黃的「蔡英文秘史」，他表示此舉反映了中共這幫人的流氓本質。針對前總統馬英九公開說「在兩岸關係上要相信習近平」，王丹也嘲諷「他竟然完全不裝了，公開『政治出櫃』了」。

王丹在臉書發文指出，中共介入台灣選舉，手法五花八門。連在他當群主的「telegram」群組內，都出現了所謂「蔡英文秘史」，他表示該名發布者已經被他踢出群組，並指中共如此慣於用「抹黃」的方式打擊政治對手，這種固定思維和做法，其實正反映了中共這幫人自己的流氓本質。

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王丹指出，「中共如此積極地介入台灣選舉，到底是要幫助哪個候選人，哪些政黨，相信台灣選民心中自有判斷」、「是否與中共站在一起，讓中共明目張膽的介選成功，將是台灣選民必須做出的良心選擇」。

針對前總統馬英九日前公開說「在兩岸關係上要相信習近平」，王丹也嘲諷稱「我挺佩服他的：他竟然完全不裝了，公開『政治出櫃』了」。

中國民運人士王丹分享，表示中共介選手法五花八門，甚至有人在他的「telegram」群組內分享抹黃的「蔡英文秘史」，他表示此舉反映了中共這幫人的流氓本質。（圖擷自臉書）

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