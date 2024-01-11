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呱吉提投票3建議 「不要算計你那一張票」網大讚中肯

「呱吉」邱威傑在臉書發文分享，關於如何投票的3個建議，他直言沒有人可以準確預測2300萬人的動向，建議「為你自己的選票負責才是最好的做法，相信你自己最原本的信念就好」。（資料照）

「呱吉」邱威傑在臉書發文分享，關於如何投票的3個建議，他直言沒有人可以準確預測2300萬人的動向，建議「為你自己的選票負責才是最好的做法，相信你自己最原本的信念就好」。（資料照）

2024/01/11 08:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委大選進入最後倒數，曾擔任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑，也在臉書發文分享，關於如何投票的3個建議，他直言沒有人可以準確預測2300萬人的動向，建議「為你自己的選票負責才是最好的做法，相信你自己最原本的信念就好」，並提醒「這個社會需要每一個人都很努力才會變得更好，而不是把希望寄託在一個救世主身上」。

呱吉在臉書發文分享，「不論你年輕還是人生的資深前輩，這週六1月13日，我都希望你上街投票」，對於要投給誰，他也給出3個建議，其一是「不要算計你那一張票」，他表示「有些人會說三票oo黨，也有人說分裂投票才能制衡一黨獨大，還有人在想著棄保」。但呱吉也提醒，「沒有人可以準確預測兩千三百萬人的動向，算計過頭，你可能全部落空。不如一開始就投你最喜歡也最支持的那個人那個黨」。

呱吉也指出，其二是「沒有人是完美的」，並說明「除了我人生第一次投給陳水扁以外，我從來沒有開心地投給任何人過。每一個人都很糟，但也都很棒，你永遠都可以從不同角度看到他好與壞的地方。所以不要嘗試去找完美的人選，也不要為了恨意而去投票，試著在那些你不太喜歡的人裡面找出一個跟你價值最接近的才重要」。他也提到「如果你真的覺得有什麼完美的人，那你很可能看錯了。但是也沒關係，因為最重要的是你能夠相信民主」。

呱吉也說，其三是「要相信民主」，「有時候我們會在選舉的熱情中迷失自己，認為誰要是當選或者誰要是落選，我們就完了」，如果你有這種想法，就表示你還不是真的相信民主」。他說明「民主不是完美的制度，但卻是目前我們知道最好的，因為民主允許我們後悔與修正」、「民主的制度也確保任何一個個人無法為所欲為。我們因為相信民主才走到今天，所以你也要相信民主的結果」。

呱吉強調，「不論誰當選，尊重這個結果，也尊重所有參與這場民主選舉的不同選民，好好過自己的生活」，同時也重申「這個社會需要每一個人都很努力才會變得更好，而不是把希望寄託在一個救世主身上」。

該文發出後獲得許多網友大讚，並紛紛留言表示「推投真心想投的人，尊重他人的選擇」、「這才是中立的想法」、「每個人的票都很重要，投給你想投的人，就是一個好的選擇，還是老話，出來投票吧」、「謝謝呱吉，被算壞的演算法推到心慌，還能看到老闆的定心文」、「謝謝呱吉！！謝謝你不管經歷了什麼還是持續讓大家相信民主！」

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