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「雙帥對決」同日尬場？ 吳怡農：最在乎讓選民看見有多優秀

吳怡農與吳沛憶車掃。（記者陳奕劭攝）

吳怡農與吳沛憶車掃。（記者陳奕劭攝）

2024/01/09 19:46

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數4天，候選人把握最後時機衝刺。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天（9日）下午輔選台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶，由於同日台北市市長蔣萬安輔選鍾小平，被外界視為「雙帥對決」重現於中正、萬華。吳怡農表示，他最在乎讓選民看見民進黨候選人有多優秀，呼籲1月13日要出來投票，選對的人、作對的事。吳沛憶則酸，侯友宜表現太弱，難怪蔣萬安成輔選大將。

被問及台北市立委選情，吳怡農表示，民進黨要非常努力，在台北市本就非優勢，必須要非常努力，相信會有選民看見吳沛憶的努力，她在議會的質詢、地方的服務成績有目共睹，疫情期間她還在萬華做公益，組織很多年輕志工在艱困時刻送暖，台北市民會看見優秀的年輕世代候選人，給她們努力與肯定。

針對蔣萬安成為「台北隊長」。吳怡農回應，無法評論他的行程，自己最在乎讓更多選民看見他們（民進黨候選人）有多優秀，重點是1月13日出來投票，選對的人、作對的事。吳沛憶則酸，蔣萬安成為輔選大將，因為總統候選人侯友宜表現太弱，各選區藍營小雞爭相找蔣萬安站台，可見侯友宜沒辦法帶動整體選情熱度。

吳沛憶表示，民進黨立委候選人提出在地努力，她自己問政質詢率百分百，但鍾小平平常不質詢、不服務，到選舉前才找蔣萬安陪他打籃球，市民眼睛是雪亮的，候選人本身表現才是選民重視的。

誰才是民進黨台北市最強母雞？吳沛憶說，民進黨台北市最強母雞就是總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴，他們多次到中正、萬華，而總統候選人在各縣市有很多行程，她特別邀請熱心公益的吳怡農來掃街。

吳沛憶與吳怡農受訪。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶與吳怡農受訪。（記者陳奕劭攝）

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