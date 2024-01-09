吳怡農回擊王鴻薇！引邱吉爾名言：對吠叫的狗投石 永遠到不了目的地

壯闊台灣理事長吳怡農出席民進黨立委候選人謝佩芬「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。（記者陳冠甫攝）

2024/01/09 00:37

〔記者陳冠甫／台北報導〕壯闊台灣理事長吳怡農日前遭國民黨立委候選人王鴻薇指控找人喬貸款，吳怡農隨即澄清參選以來從未貸款，謠言才不攻自破。他昨晚出席民進黨立委候選人謝佩芬「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。再度談到此事，他說有人建議罵回去，但他引述邱吉爾的名言，「對每隻吠叫的狗投石，永遠到不了目的地」；他認為要改變造謠抹黑，最直接方式就是週六去投票，透過選票，讓這條對的路，用對的方式走，改善政治文化。

謝佩芬昨晚舉辦選前造勢晚會，邀請副總統候選人蕭美琴、護國院長蘇貞昌、賴清德競選總部主委姚立明、竹北市長鄭朝方、民進黨北市黨部主委張茂楠、壯闊台灣理事長吳怡農、前北市民政局長藍世聰、議員洪健益、林亮君、顏若芳、陳怡君、僑委會主委徐佳青、客家歌手米莎等人到場支持。現場人潮擠爆，上千人站滿榮星花園噴水池廣場。

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吳怡農說，「選對的人，走對的路」還有要「做對的事」。當選舉文化越來越難看，他提到日前被藍營抹黑稱有錄音帶佐證，指控他獲得不當利益，得到銀行貸款，若對手堅持造謠抹黑影射該怎麼做？

吳怡農說，有人建議罵回去，但他引述英國前首相邱吉爾的名言「如果你對每隻向你吠叫的狗，都停下來扔石頭，你永遠到不了目的地」，不要把時間浪費在不重要的人身上；也有人建議，也可以提告，但他認為，惡劣的手段與人品問題並不是法律可以解決；雖然可以透過好的媒體來報導、澄清，但不同光譜的媒體都大幅報導造謠跟抹黑該怎麼辦？

針對問題，吳怡農隨後也給出答案，就是週六要去投票「這張選票或許沒辦法改善新聞媒體，但可以直接改善政治文化。」讓政治變得更好，更重要的是透過選票，讓這條對的路，用對的方式走，越走越美麗。

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