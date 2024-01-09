攜手吳怡農搶攻年輕票 吳沛憶號召學子返鄉投票

吳怡農與吳沛憶一同車掃。（記者陳奕劭攝）

2024/01/09 19:17

〔記者陳奕劭／台北報導〕2024總統大選倒數4天，候選人把握最後時機衝刺。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天（9日）下午與台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶在中正區車掃，從民進黨中央黨部出發。吳沛憶笑說，吳怡農所到之處頗受年輕選民歡迎，未來有沒有效果看揮手率就知道。吳沛憶籲年輕人返鄉投票，預告明天要在北車開記者會。

吳怡農助選展現高人氣，吳沛憶爆料，之前車掃，吳怡農所經之處，年輕人看到都會出來揮手，可見他的高人氣。倒數幾天輔選吳沛憶，吳怡農表示，他很樂意為好朋友站台，能做的就是陪陪掃街，盡微薄付出，希望讓大家看見吳沛憶的努力。

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吳沛憶認為，選舉的關鍵是年輕世代，他們是最關心候選人價值理念的世代，她9年前參與太陽花學運，反對簽訂服貿、堅持要有尊嚴的和平，她價值理念不變，她主張反對重啟兩岸服貿協議，希望爭取年輕選民支持。吳怡農也說，年輕人特別在乎候選人立場，勝過政黨與顏色，他有完全信心認為沛憶勝出。

被問及大選選情，吳沛憶表示，選情非常緊張，希望大家支持在地優質服務的人選，希望集中選票支持吳沛憶。選前最後幾天，找到怡農來努力衝刺。吳沛憶強調，選舉最後階段，年輕世代都是關鍵。她預告明天（10日）與「這個世代」成員一同召開記者會，號召年輕世代返鄉投票，只要年輕人站出來，相信大家會選擇認真在基層耕耘而非選舉作秀的候選人。

吳沛憶受訪。（記者陳奕劭攝）

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